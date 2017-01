Welcome! Log into your account

“Conformément à la loi, les saisies-contrefaçons porteront sur les appareils, matériels et dispositifs de stockage, de diffusion de sons, images et textes. Afin d’éviter les conséquences fâcheuses de telles saisies, vous êtes invités à vous acquitter de vos arriérés de redevances de droit d’auteur ou à vous munir de l’autorisation requise par la loi” précise la directrice du Bumda dans une correspondance adressée aux promoteurs des radios.

Finalement, la directrice du Bumda prévoit désormais d’engager, à partir de ce mois de janvier, des procédures judiciaires de saisie contrefaçon à l’encontre de ces organismes de radiodiffusion et de télédiffusion qui cumulent des arriérés de redevances de droit d’auteur et ceux qui diffusent les œuvres artistiques et littéraires sans autorisation du Bureau malien du droit d’auteur.

You are going to send email to