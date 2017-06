Le Tribunal de grande instance de la Commune III, en son audience du 14 juin dernier, a annulĂ© toute poursuite contre notre confrère Adama DramĂ©, directeur de publication du journal d’investigations “ Le Sphinx“ pour non-respect de la procĂ©dure de mise en accusation.Â

Pour rappel, le directeur de publication du journal ” le Sphinx”, Adama DramĂ© avait publiĂ© un article faisant Ă©tat de l’achat de l’hĂ´tel “Les Hirondelles de Bamako “,  rebaptisĂ© hĂ´tel Sofeto par l’honorable Karim KeĂŻta Ă hauteur de 4 milliards de F CFA. MĂ©content de cette nouvelle, le fils du prĂ©sident de la RĂ©publique porta plainte contre M. DramĂ©. Ce procès en diffamation contre M. DramĂ© avait dĂ©butĂ© le 30 mai dernier par la fixation de la consignation Ă 250 000 F CFA et le verdict Ă©tait renvoyĂ© au 14 juin dernier. Après de nombreuses plaidoiries par la dĂ©fense, le juge M. Baradji, en charge du dossier, a blanchi notre confrère Adama DramĂ© Ă son audience solennelle du 14 juin 2017 pour non-respect de la procĂ©dure normale.

A l’issue de ce procès, Me Diop, avocat de la dĂ©fense, est revenu sur le vice de forme du dossier introduit par la partie civile. « Il faut noter que la partie civile n’a pas Ă©tĂ© en mesure d’apporter toutes les preuves convenables et le dĂ©lai de la procĂ©dure n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©. C’est courageux de la part du juge en charge du dossier. Il est grand temps que les Maliens sachent que la première garantie des droits d’un citoyen c’est la responsabilitĂ© du magistrat. La RĂ©publique est un Ă©quilibre entre les citoyens. J’en suis fier du juge et fier d’être Malien”, a dĂ©clarĂ© ce fervent dĂ©fenseur des droits dans notre pays, Me Diop.

Il a invitĂ© les magistrats Ă faire preuve de sincĂ©ritĂ© dans le travail afin que le peuple malien soit fier d’eux. Me Diop avait du reste la conviction claire que l’exception formulĂ©e par la dĂ©fense serait retenue par le juge. Et d’ajouter que “C’est le contraire qui nous aurait Ă©tonnĂ©. Je ne suis pas surpris mais je doutais surtout de la responsabilitĂ© du magistrat. Les consĂ©quences juridiques de cette procĂ©dure, c’est que c’est fini. Quand on porte plainte contre quelqu’un, on s’assure surtout que cette plainte a Ă©tĂ© formulĂ©e par des professionnels. Ils doivent s’assurer et tout mettre en Ĺ“uvre pour la recevabilitĂ© de leur demande. Le droit, c’est surtout la procĂ©dure. Si on n’est pas capable de rĂ©unir tous les Ă©lĂ©ments de forme, on perd le bĂ©nĂ©fice de son droit. VoilĂ pourquoi, le juge a sanctionnĂ©.

Le directeur de la publication du journal “Le Guido”, Bassidiki TourĂ© s’est Ă©galement dit fier de la justice malienne. “C’est un sentiment de joie, une fiertĂ© pour la presse malienne. On est tombĂ© sur un prĂ©sident de sĂ©ance qui connait le droit. Il a acceptĂ© d’annuler ce procès faute de preuve”, a analysĂ© M. TourĂ©.

La partie civile n’entend pas lâché du lest, elle envisage de recourir à l’appel en juillet prochain auprès de la Cour d’appel de Bamako.

Adama Diabaté

Stagiaire Â