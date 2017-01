L’espace audiovisuel vient de s’enrichir avec le lancement de Pinal TV, le samedi 7 janvier 2017 à la Maison de la presse devant un parterre de personnalités de marque dont le colonel Ismaël Cissé et Abdoul Aziz Diallo président des mouvements et associations Taabital pulaku.

Selon le promoteur, la Télévision Pinal a été mise en place pour remédier à mettre fin à tous les maux socioculturels. Elle se veut vecteur d’une intégration parfaite des générations futures à travers la promotion des traditions et cultures. «Faisant la promotion des langues maliennes et la culture peulh, Pinal n’est pas une télévision islamique, ni politique encore moins ethnique», a laissé entendre le colonel Ismaël Cissé, ex gouverneur du district membre influent de cette communauté.

Pour l’ingénieur concepteur, Bouya Coulibaly, la réception se fait sur la bande kayo sur le bouquet Excel TV et prochainement TNT et ORTM. L’adhésion à Pinal TV est accessible à toute personne partageant ses objectifs et détenant au moins une action de 50 000 FCFA. C’est dans un mélange des traditions peulh qu’a pris fin la cérémonie.

Hachane Shérif