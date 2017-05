Une session de formation initiée par l’Unesco et l’Isesco se tient au Musée national de Bamako, du 29 au 31 mai 2017, à l’intention des journalistes et animateurs de radios sur le «rôle des radios dans la sauvegarde, la promotion et la protection du patrimoine culturel». L’objectif est de relayer les messages de sensibilisation et de communication sur la pertinence du patrimoine culturel dans le développement du Mali.

La cérémonie de lancement des travaux de cet atelier de 3 jours était présidée par le secrétaire général par intérim de la commission nationale malienne pour l’Unesco, Amadou Hamadou Diarra. Pour le secrétaire général par intérim, cet atelier permettra aux journalistes et animateurs de radios de mieux s’imprégner du patrimoine culturel et de se l’approprier en vue d’en faire un des objectifs de leurs futures émissions radiophoniques dans les perspectives de sa conservation et de sa promotion.

À en croire M. Diarra, les radios à travers la sensibilisation et l’information des populations jouent un rôle important dans la sauvegarde, la promotion et la protection du patrimoine culturel sous toutes ses formes. «Dans ce contexte, l’histoire retiendra le rôle joué par les animateurs de radios à Gao dans la protection du patrimoine culturel de la ville en général et de celle du Tombeau des ASKIA en particulier lors de la crise de 2012», a rappelé le secrétaire général par intérim de l’Unesco.

Retenons qu’il sera question au cours de ces 3 jours de formation de concept, typologie et les différents sites culturels maliens inscrits sur les listes du patrimoine mondial de l’Unesco ; de l’état des lieux des sites et monuments culturels du Mali détruits ou endommagés pendant ou après l’occupation du Mali Nord par les groupes armés en 2012. Il sera également question de la présentation aux hommes de médias des activités et des perspectives du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de la sauvegarde des manuscrits anciens du Mali ; du rôle des radios dans la dissémination des résultats du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de la sauvegarde des manuscrits anciens du Mali ; du rôle des radios dans la protection du patrimoine culturel en période de conflit et post-conflit…

Gabriel TIENOU