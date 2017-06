Dans le cadre des activités de la Commission nationale malienne pour l’UNESCO et l’ISESCO, une trentaine de journalistes des radios ont bénéficié d’un atelier de formation sur le thème : «Rôle des Radios dans la sauvegarde, la promotion et la protection du patrimoine culturel ». La session de formation s’est déroulée du 29 au 31 mai dernier, au Musée National de Bamako.

L’objectif principal du présent atelier est de contribuer à la protection, la promotion et la conservation du patrimoine culturel sous toutes ses formes à travers leur connaissance et appropriation par les animateurs et journalistes des radios. Ce, en ce sens que notre patrimoine culturel est menacé de disparition par certaines pratiques peu orthodoxes.

Il s’agit autres de l’orpaillage et construction d’infrastructures sur certains sites sans mener au préalable des études de prospection, le manque de protection des sites culturels, le pillage et trafic illicite par certains individus dont le seul souci est de s’enrichir facilement pour ne citer que ces quelques pratiques.

Fort de ces constats, la Commission nationale malienne de l’UNESCO et de l’ISESCO s’engage dans la sauvegarde, la promotion et la protection de notre riche patrimoine culturel.

Le choix fait aux professionnels des radios s’inscrit dans ce cadre. Ils peuvent mener la sensibilisation et la communication sur la nécessité de préserver notre richesse patrimoine culturel qui constitue notre identité.

Par ailleurs, ces mauvaises pratiques sont encouragées par certains Responsables locaux qui observent une attitude laxiste en la matière.

Pourtant, en la matière, la législation malienne dispose des textes statutaires et règlementaires visant à protéger le secteur contre ces mauvaises pratiques.

Malheureusement, tout porte à croire que les décrets et arrêtés en vigueur manquent d’application ; d’où, le laxisme cité plus haut.

Pour les acteurs culturels, il revient à l’Etat de prendre ses responsabilités en mettant fin aux disparitions de nos biens culturels qui constituent notre identité.

Les animateurs et journalistes radios ainsi formés doivent savoir comment informer et sensibiliser conséquemment les populations citadines, tant dans les centre urbains que les localités, sur la nécessité de préserver nos richesses culturelles. Ils sont désormais autorisés à dénoncer objectivement auprès de qui de droit tout cas visant à porter atteinte à ces biens.

En accomplissant cette mission, ils auront joué pleinement leur rôle régalien dans la lutte pour la sauvegarde, la promotion et la protection du patrimoine culturel national.

Des recommandations visant à mener effectivement leur travail ont été faites à la fin de cet atelier.

La Commission nationale de l’UNESCO et de l’ISESCO aura le mérite de poser le jalon dans la protection, la promotion et la sauvegarde de notre identité culturelle, le patrimoine culturel du Mali d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Donc, au profit des générations futures.

Notons que les journalistes bénéficiaires de cet atelier de formation sont venus des radios du District de Bamako et de l’intérieur du pays.

Tous ont souhaité la pérennisation de ce genre de formation pour le bonheur du Mali.

Ambaba de Dissongo