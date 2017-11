Créée en 2009 pour la protection sociale des hommes de média au Mali, la MUGESPRESSE vient de rendre public le rapport du chemin parcouru pour tirer les enseignements et se donner de nouvelles orientations afin d’amener sa corporation à s’inscrire davantage dans cette initiative noble de couverture sociale.

C’était le jeudi 02 novembre à la Maison de la Presse sous la présidence de Alassane Diombélé, représentant du Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication. On notait la présence d’Ali Diarra, d’Ousmane Daou et Abdoul M. Thiam, tous membres du bureau de la MUGESPRESSE, Issa Sissouma, directeur technique de l’union des mutualités du Mali et Mohamed Bassirou Traoré, Directeur nationale de la solidarité.

Entrant dans le cadre de la 23ème édition du mois de la solidarité, cette présentation de rapport avait comme but de faire le point du chemin parcouru par la MUGESPRESSE depuis sa création, tirer les enseignements et se tracer une nouvelle voie afin d’amener le maximum de journalistes à s’inscrire à la mutualité.

Dans le rapport présenté par Abdoul M. Thiam, il ressort que la MUGESPRESSE a encore du chemin à parcourir. Pour relever ce défi, les membres du bureau et leurs partenaires ont initié une campagne de porte-en-porte des rédactions afin de passer l’information. A en croire M. Thiam, cette politique a permis à beaucoup de rédactions de recueillir des informations sur les avantages et les conditions d’adhésion. Malgré cette initiative, le nombre d’adhérents reste moins élevé par rapport aux attentes.

C’est pourquoi le président de la MUGESPRESSE, Ali Diarra, a appelé une fois de plus, les hommes de média à s’inscrire pour bénéficier des avantages de cette mutuelle conçue pour la presse. Pour lui, la MUGESPRESSE n’est pas une question d’homme, mais plutôt de l’ensemble de la presse afin de garantir une couverture sanitaire qui va permettre de contribuer à la prise en charge des risques sanitaires. A l’en croire, beaucoup d’exemples permettent à toute la presse malienne de s’approprier ce tout nouveau bébé. « Que de journalistes ont souffert pour une prise en charge sanitaire, il faut crier sur tous les toits pour bénéficier d’un soutien », regrette-t-il. Pour lui, la MUGESPRESSE a vu le jour pour pallier cette situation.

Pour le directeur technique de l’union nationale des mutualités, Issa Sissouma, la MUGESPRESSE est une question de couverture sanitaire, prise en charge. Dans ses propos, il a expliqué de long en large, les avantages liés à la mutualité. A l’en croire, le chemin est encore long à parcourir dans le secteur de la mutualité au Mali, mais rassure-t-il, les possibilités existent pour relever le défi.

Le représentant du ministre de l’économie numérique et de la communication, Alassane Diombélé, a rassuré au nom de son ministre, de la disponibilité du département à accompagner la presse dans cette initiative.

Drissa Togola

