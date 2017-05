Qu’est devenue la voix des ruraux et autres damnés de la terre ? La question mérite d’être posée tant ‘’Radio Kaïra’’ perd en notoriété et se fait de moins en moins audible. En tout cas, on entend plus ses agitateurs tenter de faire ou défaire une opinion si crédule qu’elle avait même cru un moment que les militaires maliens étaient livrés pieds et poings liés aux rebelles par le chef suprême des Armées en personne. C’était du temps du président Att. La propagande des inconditionnels d’Oumar Mariko était si efficace qu’elle a pu contribuer en grande partie à la chute de l’Homme du 26 Mars finalement exilé dans la capitale sénégalaise. La version malienne des mille collines a par la suite calmé ses ardeurs au nom des affinités politiques de son promoteur avec le pouvoir actuel, mais il ne donne étonnement plus de la voix en dépit de la volte-face du parti Sadi en faveur de l’opposition. Les menaces de levée de l’immunité du député de Kolondieba sont sans doute passées par là , même si la radio Kaïra pourrait avoir subi l’ombrage d’un autre agitateur du nom de Ras Bath.

La Rédaction