Les relations entre la Radio Fr3 et la Voix de l’Amérique (VOA) sont au bon fixe comme en atteste la visite rendue à la boite par la nouvelle Directrice Marketing de la VOA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Objectif recherché : s’enquérir de l’état de déroulement de l’émission VOA qui se passe sur les ondes de la Fr3. C’était le mardi 11 avril dernier.

 La radio privée Fr3, partenaire de la radio la Voix d’Amérique (VOA), a reçu la visite de Mme Katrine, Directrice Marketing VOA au compte de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Celle qui vient de prendre fonction à la Direction Marketing de la VOA dont le Bureau basé à Accra, au Ghana, a consacré son premier déplacement au Mali où elle a rendu visite à la 3eradio privée de Bamako, partenaire à la VOA depuis des longues années.

Mme Diarra Kadiatou Traoré, Régisseure à Fr3, représentant le Directeur Général, a accueilli la Délégation de la VOA. Au nom du personnel de sa station, elle a remercié la Directrice Marketing de la VOA pour la visite rendue à sa boite. C’est le signe que la VOA porte au cœur le partenariat entre les deux médias.

Parlant de la diffusion synchronisée de l’émission VOA sur les antennes de la Fr3, Mme Diarra Kadiatou Traoré dira que celle-ci se passe bien. Aucun problème n’est décelé pour le moment. « Notre radio tâchera de respecter les closes de ce partenariat dans la mesure du possible. Nous vous remercions pour la confiance placée en notre radio », a déclaré la Régisseure à l’hôte du jour.

En réponse, Mme Katrine a exprimé toute sa joie de voir les émissions VOA se dérouler dans les règles de l’art.

« Je suis très contente d’être là et de rendre visite à la Fr3, notre partenaire de tous les jours. Nous nous engageons à respecter ce partenariat pour le bonheur de nos deux structures. Je ferai tout pour rendre plus viable ce partenariat. Une fois de plus, merci pour votre franche collaboration avec la VOA », a dit la Directrice Marketing de la VOA en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Lors de son entretien avec le personnel de la radio, notre confrère Béchir Dramé, animateur à Fr3, a sollicité auprès de la Directrice la diffusion d’une émission en langue Soninké dans la Région de Kayes au compte de la VOA. Elle a pris bonne note de sa proposition et a promis de la soumettre à l’appréciation de la Division langues de la VOA qui est le Département chargé de gérer la question de langue. Après, elle donnera la réponse à sa demande. En attendant, la Directrice demande à Béchir d’estimer en pourcentage le nombre de personnes parlant la langue soninké dans la zone d’écoute.

La Directrice a accordé une interview à Fr3 avant de visiter le studio. Une photo de famille a mis fin à sa visite.

Notons que, pour la circonstance, Mme Katrine était accompagnée de Mme Diop N’Gath, Journaliste à la VOA à Dakar, au Sénégal.

Ambaba de Dissongo