La Haute Autorité de la Communication, sous la houlette de son président, Fodié Touré, a procédé le lundi 12 juin dernier à l’Hôtel Radisson Blu de Bamako, à la signature de convention avec certains services de communication audiovisuelle exerçant dans la légalité ou dont l’établissement et l’exploitation ne nécessitent pas de recours à un appel à candidature. Ces services et sociétés privés qui ont conclu cette convention avec la HAC sont entre autres : deux (2) chaines de télévision (Liberté Télé et Africable Télévision) ; une société de distribution de programme ( Canal + International ; et une Radio Internationale (Radio Méditerranée Internationale, Médi1). Cette signature de convention a été couplée avec trois autres évènements importants. Il s’agit du lancement de la procédure de mise en conformité des radios privées émettant sur la base d’arrêté interministériel et d’autorisation provisoire ; du lancement de l’appel à candidature pour l’établissement et l’exploitation de radio et de télévision privée ; du lancement de l’appel à candidature pour l’établissement et l’exploitation de services privés de diffusion. La rencontre a enregistré la présence physique de ses directeurs signataire de ladite convention. Il s’agit en l’occurrence du Président directeur général du Groupe Liberté TV, Almamy Samory Touré, du Président directeur général du Groupe Africable Télévision, Ismael Sidibé, du Directeur général de la Société Canal + International, Aziz Diallo, du directeur général de la Radio Méditerranéen International, Assane Kia, ainsi que plusieurs responsables et promoteurs des sociétés de communication.

Dans son intervention, le président de la HAC, a rappelé que dans les semaines à venir sa structure définira des cadres précis de collaboration avec l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM), l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunication/Tic et de la Poste (AMRTP) et la Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD). Elle poursuivra les rencontres sectorielles avec les associations professionnelles des médias et approfondira ses relations avec les partenaires techniques et financiers a-t-il déclaré.

En vue des élections générales de 2018, le président Fodie Touré a expliqué la HAC projette, sous la haute impulsion de SE Monsieur le Premier ministre et avec l’accompagnement bienveillant de SE Monsieur le Président de la République, d’organiséer à Bamako au courant du mois d’Octobre 2017 un séminaire thématique sur la régulation des médias en période électorale.

