– Canal + International, premier distributeur de bouquets TV en règle au Mali

En marge de la cérémonie de lancement des Appels à candidature, la Haute autorité de la communication (HAC) a procédé à la signature de conventions avec des services de communication audiovisuelle exerçant dans la légalité ou dont l’établissement et l’exploitation ne nécessitent pas de recours à un Appel à candidature. Ainsi, deux chaînes de télévision de droit malien, deux sociétés de distribution de programmes et une radio internationale ont officiellement signé ces conventions.

En ce qui concerne les deux chaînes de télévision, il s’agit de Africable Télévision et Liberté Télé. Tandis que Canal + International et TNT Sat Africa ont également signé, tout comme la Radio Méditerranée Internationale (Médi 1) de droit marocain.

Les patrons de ces différentes structures, à savoir le Pdg d’Africable Télévision et de TNT SAT Africa, Ismaël Sidibé, le Pdg de Liberté Télé, Almamy Samory Touré, le directeur général de Canal + Mali, Aziz Diallo et le Pdg de Radio Méditerranée Internationale, Hassan Khiyar, ont tour en tour paraphé le document de ces conventions de partenariat avec le président de la HAC, Fodiè Touré.

Le président de la HAC était visiblement très heureux de la signature de ces conventions. “L’histoire retiendra que vos organes ont été les premiers à signer des conventions avec la jeune Institution de régulation du Mali, la Haute Autorité de la Communication. Je prie le Tout Puissant en ce mois béni du Ramadan que cette cérémonie marque le point de départ d’une collaboration sincère et avantageuse pour nos deux organes et pour les consommateurs. Je vous assure de la disponibilité totale de la HAC à œuvrer avec vous pour la construction d’un secteur audiovisuel assaini, performant et responsable. Je suis convaincu que vous mettrez tout en œuvre pour exercer vos activités respectives, conformément aux textes en vigueur au Mali et surtout aux conventions que vous allez signer dans quelques instants avec la HAC”, a déclaré Fodiè Touré.

Les responsables des différentes sociétés ont salué à leur juste valeur ce début de partenariat avec la HAC.

A.B. HAÏDARA

Aziz Diallo, directeur général de Canal + Mali :

“Cette convention nous permettra un meilleur investissement pour le plus grand bonheur de nos clients”

Depuis 25 ans, Canal + International opère au Mali avec différentes autorisations des régimes précédant. Et désormais, ce n’est qu’un mauvais souvenir puisque cette entreprise vient de se mettre en règle définitivement avec la signature d’une convention, le 12 juin 2017, avec la Haute autorité de la communication (HAC). Cette jeune institution est l’autorité reconnue aujourd’hui par la loi pour délivrer les autorisations. D’où le satisfecit du directeur général de Canal + Mali, Aziz Diallo, après avoir paraphé cette convention. “Canal + International est très heureux aujourd’hui d’avoir signé cette convention avec la HAC. Cela permet la sécurisation de nos activités au Mali. Nous sommes heureux d’avoir notre business sécurisé au Mali. Nous avons réglé ce qui était à régler par la loi. C’est pour vous dire que Canal + est aujourd’hui en règle” dira-t-il avec beaucoup de fierté.

Aux dires de Aziz Diallo, cette signature permettre désormais à Canal + International un meilleur investissement de force commerciale sur le terrain et de la technologie. D’ores et déjà, le Directeur de Canal + Mali promet une grande surprise pour les abonnés. “Vous aurez beaucoup de surprise d’ici la fin de l’année de tout ce que Canal + va faire” a-t-il précisé.

En tout cas, Canal + dispose de 2,5 millions d’abonnés à travers l’Afrique. Ce chiffre date du 1er janvier 2017.

A.B. HAÏDARA

Hassan Khiyar, Pdg de la Radio Méditerranée INTERNATIONALE (MEDI1)

“Médi1 entame l’exploitation de ce service par la diffusion des programmes de sa grille Afrique à Bamako et ses environs”

Depuis le 12 juin 2017, la Radio méditerranée Internationale (Médi1) dispose de l’autorisation d’émettre au Mali. Pour ce faire, elle a signé une convention avec la Haute autorité de la communication (HAC) portant autorisation d’émission en modulation de fréquence (FM).

Les impressions du Président directeur général de la Radio Méditerranée Internationale (Médi1) Hassan Khiyar étaient très bonnes après la signature d’une convention portant autorisation d’émission en modulation de fréquence en République du Mali. C’était sous l’œil vigilant de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Hassan Naciri, et des membres de la Haute autorité de la communication (HAC). Au titre de cette convention, la HAC autorise Radio Méditerranée Internationale (Médi1) à exploiter par voie hertzienne sur le territoire malien, un service de radiodiffusion d’information généraliste à vocation internationale. “Radio Méditerranée Internationale entame l’exploitation de ce service par la diffusion des programmes de sa grille Afrique dans la capitale et ses environs. Aussi, la signature de cette convention s’inscrit-elle dans le cadre du partenariat stratégique et multiforme liant le Royaume du Maroc et la République du Mali ; raffermissant davantage les solides liens de fraternité et de coopération fructueuse qui unissent les deux pays” précise Hassan Khiyar. Avant de déclarer que “ce partenariat, à la fois global et différencié, ayant constamment permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, se renforce aujourd’hui dans le domaine de la communication audiovisuelle ; contribuant ainsi à la diversification et au développement du paysage audiovisuelle malien”.

En tout cas, cette Convention, poursuivra Hassan Khiyar, traduit également “la poursuite de la stratégie de développement de Radio Méditerranée Internationale en Afrique, dans le cadre de la consolidation du modèle de collaboration et d’intégration sud-sud engagé par le Royaume du Maroc. Un engagement conforté par le retour du Maroc à sa famille institutionnelle, l’Union africaine lors de son 28ème Sommet à Addis Abeba et par l’accord de principe à la demande d’adhésion du Maroc à la Cedeao, obtenu lors du dernier sommet à Monrovia”. Pour ceux qui ne le savaient pas, la Médi1 est la première radio d’information généraliste au Maroc et un média de référence dans le Maghreb et l’espace euro-méditerranéen. C’est en 1980 que cette radio à vocation internationale diffusée mondialement en arabe et en français, en modulation de fréquence (FM) a vu le jour. Elle émet dans une dizaine de pays en ondes moyennes, sur plusieurs satellites couvrant principalement l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées. Basée à Tanger, Médi1 propose à ses auditeurs, dira Hassan Khiyar, des rendez-vous d’information offrant les clés de compréhension de l’actualité. Cela à travers son vaste réseau de plusieurs dizaines de correspondants dans le monde.

A.B. HAÏDARA