Pour présenter le nouveau système de contrôle et de protection de ses assurés, notamment, la carte Biométrique, la CANAM en partenariat avec la Maison de la Presse, a initié une caravane de presse sur la région de Kayes. La caravane était conduite par Birama Fall et Bassidiki Touré, respectivement Président et Secrétaire Général de l’ASSEP. Des escales ont été faites dans les cercles de Kolokani, de Diema et de Nioro du Sahel pour s’assurer du bon fonctionnement de l’AMO auprès des médecins chefs avant de continuer sur Kayes où a eu lieu une conférence sur le thème : «La biométrie, un moyen de lutte efficace contre la fraude». L’événement s’est déroulé du vendredi 07 septembre au samedi 8 juillet 2017.

Lors de l’escale de Kolokani, le médecin Chef Dr Etienne Coulibaly a expliqué que l’opérationnalisation de l’AMO est totale et que le Fonctionnement ne rencontre aucune difficulté. Néanmoins, il sollicite que l’Etat envoie un agent chargé des prestations de l’AMO et qu’il accélère la « Biométrisation » des cartes.

Ces mêmes requêtes ont été faites par le Médecin Chef de Diéma Dr Moussa Koné qui a aussi souligné que les personnes qui désapprouvaient l’AMO viennent maintenant en nombre pour se faire enrôler.

S’agissant d’éventuelle fraude, il a montré que son service rejette souvent des cartes qui sont en retard de payement et souhaite aussi l’envoi d’un agent chargé des assurés de l’AMO.

A Nioro du Sahel, le Médecin Chef adjoint, M. Touré a cité un cas de fraude de la part d’un douanier. Ce dernier est venu avec une patiente qui avait la carte de sa fille, malheureusement pour le Douanier, le médecin connaissait la patiente, il a su détecter. Une manière pour lui dire qu’il leur manque des moyens de contrôle. Et le contrôleur Dr Adama Fofana l’a rassuré qu’ils auront bientôt la machine de contrôle d’identité.

Après Nioro, cap sur Kayes où il sera question de carte biométrique et aussi la machine détectrice.

Samedi matin, le centre de Conférences de Kayes a servi de cadre à l’exposé expliquant les avantages de cette innovation : la carte biométrique. C’était en présence du représentant du Gouverneur M. Cheick Moulaye Baba, chef de Division au Gouvernorat et celui du maire M. Mahamadou Diallo.

Le Conférencier M. Seriba Traoré, Organisme Gestionnaire Délégué auprès de la CANAM, a dit que la consiste a remplacé les anciennes cartes par de nouvelles cartes avec puce, la photo et l’empreinte de l’assuré. Il a révélé que cette carte permet de corriger la difficulté de sécurisation de données ; car, en cas de catastrophe, toutes les données seront désormais récupérables.

Quels sont les objectifs visés par cette innovation ? Avec cette carte à puce, il s’agit d’abord de contrôler les payements des prestataires, d’alléger le parcours administratif de l’assuré, de lutter contre la fraude et enfin de permettre à l’assuré d’accéder à la CANAM via Internet.

Comment s’enrôler pour l’obtention de cette nouvelle carte ? Contrairement à l’ancienne carte, l’enrôlement de la nouvelle exige la présence physique de l’assuré pour non seulement prendre sa photo mais aussi son empreinte digitale. Et aussi pour le retrait de la carte, la présence physique est exigée pour que la carte soit activée.

Selon le Conférencier, l’obtention de cette nouvelle carte est rapide, car on peut s’enrôler aujourd’hui et avoir sa carte le lendemain. Il a précisé qu’aucune ancienne ne sera opérationnelle à partir de 2018.

