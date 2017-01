Welcome! Log into your account

La presse malienne se reconnaissant dans cette vision des plus hautes autorités n’entendait pas rester en marge de cet évènement qui magnifie un pan essentiel du droit. Celui de l’accès pour tous à la santé, a souligné le président de la MUGESPRESSE, M. Aly Diarra. Il s’agissait, à travers cette journée, de sensibiliser les journalistes pour une presse mutualiste dans le contexte de la Couverture santé universelle (CSU), afin qu’ils portent à travers le pays, une initiative dont la générosité garantit à plus d’un titre la dignité humaine.

La salle de conférence de la Maison de la presse a servi de cadre, le jeudi 29 décembre dernier, au lancement des activités de la Mutuelle générale de solidarité de la presse (MUGESPRESSE). C’était au cours d’une journée de sensibilisation organisée à l’occasion de la journée mondiale de la Couverture santé universelle (CSU) célébrée chaque année le 12 décembre. Cette journée était présidée au nom du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire par le Directeur général de la CANAM, Angoundjo Luc Togo. Des responsables d’associations et d’organes de presses ont tenu à être des témoins oculaires de cet évènement tant attendu par les médias .

You are going to send email to