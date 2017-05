Dans le cadre du partenariat entre le quotidien d’informations générales « Le Républicain » et le Haut Conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), une délégation du HCME a rendu visite, hier mardi 23 mai 2017, au journal Le Républicain. La délégation, composée de Kalilou Sofara, Chef de Cabinet du président du HCME, de Mme Diarra Mariam Savane, secrétaire chargé de la Promotion du genre et de l’autonomisation des femmes, et de Mahamadou Camara du HCME, secrétaire chargé de la mobilisation de l’épargne et de la promotion de l’investissement productif, a été reçu au siège de l’organe par les responsables du journal.

Au cours des échanges, le chef de cabinet du HCME, Kalilou Sofara a rappelé que sa structure est un partenaire privilégié du journal Le Républicain. Il a ensuite salué les efforts fournis par le journal pour les satisfaire. Aussi, dit-il, «nous souhaitons vraiment formaliser ce partenariat entre nous. Nous connaissons Le Républicain. C’est un organe sérieux. Un organe qui ne traite pas les informations n’importe comment. C’est un des organes les plus prisés ici». Pour sa part Mme Diarra Mariam Savane, secrétaire chargé de la Promotion du genre et de l’autonomisation des femmes s’est dit très heureuse de la longue collaboration qui existe entre le HCME et Le Républicain. Elle est du même avis que M. Sofara, quant à l’approfondissement et la formalisation des relations, dans le cadre de la communication, entre les deux structures. A l’en croire ce partenariat pourrait être un « partenariat gagnant-gagnant ». Au nom du HCME, Mahamadou Camara, le secrétaire chargé de la mobilisation de l’épargne et de la promotion de l’investissement productif, a donné l’assurance de mettre à la disposition du Républicain toute les informations utiles et à temps réel sur la vie de des Maliens vivants à l’extérieur. Madiassa Kaba Diakité, le Rédacteur en Chef du journal, s’est réjoui de cette visite qui, selon lui, va raffermir davantage les relations privilégiées qui lient le HCME et le journal « Le Républicain ». Au nom de la direction commerciale, Ousmane Kodio a remercié les visiteurs d’avoir effectué le déplacement.

Sidiki Adama Dembélé