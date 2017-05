L’Union des journalistes africains organise du 29 avril au 18 mai 2017 sa 49ème session de formation des jeunes cadres journalistes africains dans la capitale égyptienne au Caire. L’unité et l’ émergence économique de l’ Afrique est au centre des échanges.

-Maliweb.net- Le samedi 28 avril 2017 s’est ouverte au Caire en Égypte la 49ème session de formation des journalistes africains dans la salle de conférence de la radio-télévision égyptienne sous l’ égide du président du Conseil supérieur de l’ information d’ Égypte, Mokram Mohamed Ahmed. Plus qu’ une tradition, la rencontre annuelle des jeunes cadres journalistes africains organisée par l’ Union des Journalistes Africains (UJA) en partenariat avec le ministère de l’ Information de la République Arabe d’ Égypte est un espace d’échange, de partage d’expérience et de renforcement de capacités des journalistes du continent africain. Pendant trois semaines, les hommes des médias venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la Sud Afrique, du Sud- Soudan, du Liberia de la Côte d’Ivoire, du Congo Brazzaville, du Mali, de l’Angola, du Sénégal , du Burundi, de la Botswana, du Nigeria , du Ghana, de la Mauritanie, accompagnés de leurs confrères égyptiens seront à l’ école d’éminents professeurs et experts pour débattre de l’épineuse question de l’unité africaine et son émergence.

Les thématiques portant sur : la libre zone africaine ; le rôle du service d’État pour l’information en Afrique ; la prévention des conflits en Afrique ; les défis du changement climatiques en Afrique ; les changements climatiques et leurs influences sur les ressources hydrauliques en Afrique .. ; ont été les sujets qui ont animés ces 5jours de travaux sous la supervision du président de l’ Union des Journalistes du Mali , Fakara Faïnké et son collègue du Caire , Dr Zeïnab Abbas, secrétaire général de l’ UJA.

Soulignons qu’aux différentes sessions de l’UJA, participent chaque année 25 pays africains et la 49ème session offre une nouvelle occasion pour ses organisateurs d’inviter les États africains à conjuguer leurs efforts pour l’unité africaine et une meilleure organisation et exploitation des ressources du continent. Comme l’ a indiqué le président de l’ Union des journalistes du Mali, Fakara Faïnké dans son discours introductif, le rôle des médias demeure prépondérant dans la réussite de cette mission. Aussi il a invité les participants à plus assiduité à ces 3 semaines de formation pour une presse africaine émergente dans une Afrique prospère et unifiée défendant les intérêts de ses fils.

Khadydiatou SANOGO

Envoyée spéciale en Égypte