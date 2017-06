La cĂ©rĂ©monie de lancement du Programme d’appui au secteur privĂ© (PASP) a eu lieu le jeudi 08 juin 2017 au Centre du secteur privĂ©. C’Ă©tait en prĂ©sence de ministre de la Promotion de l’investissement et du Secteur privĂ©, Konimba SidibĂ© ; de l’Ambassadrice de France au Mali, Mme Évelyne Decorps; de la PrĂ©sidente de l’Association pour la promotion du secteur privĂ© (APEP) Gakou Salimata Fofana et du Directeur du Centre, Beydi DiakitĂ©. Ce programme est financĂ© Ă hauteur de 3,9 milliards de francs CFA (5,9 millions d’euros) par l’Agence Française de DĂ©veloppement (AFD) qui s’inscrit dans sa stratĂ©gie d’appui au dĂ©veloppement du secteur privĂ© de notre pays.

Pour la notoriĂ©tĂ© publique, ce Programme d’appui au secteur privĂ© (PASP) dont l’Association pour la promotion du secteur privĂ© (APEP) est le maĂ®tre dĂ©lĂ©guĂ© pour sa mise en Ĺ“uvre, a pour objectif principal de contribuer au dĂ©veloppement des entreprises au service de l’emploi et de la croissance. Pour ce faire, il poursuit plusieurs objectifs spĂ©cifiques en contribuant au dialogue public et privĂ© ; en amĂ©liorant la compĂ©titivitĂ© des PME/TPE et accompagner leur mise Ă niveau; en promouvant et facilitant la crĂ©ation d’entreprises par un appui aux crĂ©ateurs et aux acteurs d’insertion professionnelle et enfin en amĂ©liorant l’accès des PME/TPE Ă des services financiers diversifiĂ©s et adaptĂ©s Ă leurs contraintes.

Dans son allocution, la prĂ©sidente de l’APEP, Gakou Salimata Fofana, a rappelĂ© que la signature de la convention de financement de ce programme a Ă©tĂ© initiĂ©e depuis 2011 mais Ă cause de la crise 2012, elle a Ă©tĂ© mise en veilleuse. Alors, elle a fait savoir que c’est le 23 mai passĂ© qu’il y a eu la signature de cette convention entre l’Agence française de dĂ©veloppement (AFP) et le Ministère en charge du secteur privĂ©. A l’en croire, le PASP se concentrera sur les petites entreprises formelles et touchera les sociĂ©tĂ©s informelles avec pour objectif de les aider Ă se formaliser. Pour la prĂ©sidente, une action sera Ă©galement conduite sur un volet «employabilitĂ© et entrepreneuriat », permettant Ă des individus en reconversion, ou portant un projet personnel de formation ou d’entrepreneuriat, de se greffer au dispositif. «Le PASP est pour nous un projet très important qui va non seulement contribuer Ă la promotion du secteur privĂ©, mais aussi permettra de donner de vĂ©ritables moyens matĂ©riels et humains au CSP qui est notre outil principal d’intervention », a-t-elle dit. Et d’ajouter que le projet permettra aussi Ă l’APEP de renforcer sa gouvernance et ses capacitĂ©s pour les partenariats en cours et ceux Ă venir. «Nous serons lĂ pour contribuer au dĂ©veloppement du secteur privĂ© et accompagner l’État dans sa volontĂ© de faire de ce secteur le moteur de la croissance », a-t-elle soutenu.

L’Ambassadrice de France au Mali, Évelyne Decorps, a indiquĂ© que cet ancien projet a eu une nouvelle chance en 2016 c’est pourquoi 5,9 millions d’euros, soit l’Ă©quivalent de 3,9 milliards de francs CFA, de subvention française ont Ă©tĂ© prĂ©servĂ©es en faveur du Mali. Elle a dit que la France via l’AFD, marque ainsi son soutien au secteur privĂ© malien. Pour elle, celui-ci constitue en effet l’un des moteurs de la mise en Ĺ“uvre du cadre stratĂ©gique malien pour la relance Ă©conomique et le dĂ©veloppement durable (CREDD) dont notre pays s’est dotĂ© pour la pĂ©riode 2016-2018.

Pour sa part, le ministre de la Promotion de l’investissement et du secteur privĂ©, Konimba SidibĂ©, a remerciĂ© le Gouvernement français pour cette contribution inestimable Ă la mise en Ĺ“uvre de la politique d’appui au dĂ©veloppement du secteur privĂ© dont la rĂ©ussite est un facteur dĂ©terminant dans l’avenir de notre pays. Avant de reconnaĂ®tre que, la pertinence dudit programme ne fait l’objet d’aucun doute car ses composantes traitent des problĂ©matiques clĂ©s entravant le dĂ©veloppement du secteur privĂ© qui sont au cĹ“ur des politiques, stratĂ©gies, et programmes de promotion du dĂ©veloppement du secteur privĂ© du Gouvernement.

Par ailleurs, il est Ă retenir que le PASP se rĂ©sume en trois composantes: 1) une composante «Appui institutionnel» d’un montant de 600 000 euros dĂ©diĂ© au renforcement des capacitĂ©s pour une bonne mise en Ĺ“uvre du PPP ; 2) une composante «Services aux entreprises » d’un montant 4 700 000 euros pour accroitre la performance des entreprises notamment les TPE et les PME et enfin 3) une composante «Appui au financement innovant des TPME» d’un montant de 600 000 euros pour faciliter l’accès des TPME Ă des financements innovants.

Seydou Karamoko KONE