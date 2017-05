L’Association des Sages-femmes du Mali (ASFM) a célébré les 06 et de 07 mai dernier, la 20ème édition de la Journée Internationale de la Sage-femme sous le thème national : « la fidélisation des Sages-femmes dans les zones rurales, un défi majeur pour l’atteinte des ODD ». La cérémonie d’ouverture était présidée par la représentante de la première dame Keita Aminata Maïga, marraine de l’évènement. C’était en présence du représentant du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, du parrain de l’évènement, Ibrahim Kontao, Directeur Général de l’ONG Alfarouk et de la présidente de l’ASFM, Mme Yalkoué Hawa Guindo.

Dans son intervention, la présidente de l’ASFM, Yalkoué Hawa Guindo, a remercié la première dame du Mali pour avoir accepté d’être la marraine de leur journée. Selon elle, c’est la 20ème année consécutive que les sages-femmes du Mali commémorent la journée Internationale de la sage-femme. Toute chose qui atteste de leur engagement à trouver les voies et moyens leur permettant de mieux exercer leur profession. Mais aussi, la preuve d’une volonté manifeste de partager avec les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers, les défis sanitaires qui se posent aux femmes du Mali ainsi qu’à leur profession. Pour elle, depuis sa création, l’association s’est engagée auprès du Ministère de la Santé en vue de l’aider à développer et à mettre en œuvre des politiques et stratégies relatives au redéploiement des sages-femmes sur l’ensemble du territoire national.

« Nous continuons inlassablement à sensibiliser nos collègues sages-femmes à accepter d’aller travailler partout, là où nous sommes les plus utiles », a-t-elle affirmé. Avant de poursuivre que d’après une analyse faite par la Direction Nationale des Ressources Humaines du Développement et de la Santé au Mali, la pénurie des ressources humaines compétentes et motivées pour la santé est désormais reconnue comme la principale contrainte du système de santé malien. Et parmi les ressources humaines en charge de la mise en œuvre des politiques et programmes de santé dit-elle, les sages-femmes occupent une place de choix et jouent un rôle très important.

A en croire Mme Yalkoué, les thèmes de cette année cadrent bien avec les préoccupations du Mali qui, comme la plupart des pays au Sud du Sahara, est confronté à un problème majeur d’utilisation rationnelle de ses ressources humaines, notamment les sages-femmes. D’après elle, elles devront agir vite en tout lieu et en toutes circonstances pour sauver les mères et leurs enfants.

Le représentant du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a, pour sa part remercié les sages-femmes pour la tenue régulière de cette journée au Mali. Mais également pour le combat qu’elles mènent auprès du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

Selon lui, la problématique des ressources humaines en santé constitue un des soucis majeurs des autorités en charge des questions sanitaires. « Cette question est au cœur des préoccupations de mon département et les sages-femmes sont au centre de cette politique de développement des ressources humaines, car elles sont les actrices incontournables dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, qui est le pilier fondamental de notre système de santé », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, malgré les progrès enregistrés grâce aux efforts déployés par le Ministère de la Santé et ses partenaires dans la mise en œuvre du PRODESS, les résultats sont encore en deçà des prévisions, notamment les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile.

Le représentant du ministre de la Santé a souligné que tous les acteurs du secteur de la santé doivent œuvrer pour réduire l’inégale répartition des sages-femmes sur le territoire national, en maintenant celles-ci à leurs postes d’affectation. Avant d’inviter les sages-femmes à imaginer des stratégies et actions appropriées pour créer de la valeur ajoutée dans leurs pratiques de tous les jours.

Quant au parrain de la journée, le Directeur Général de l’ONG Alfarouk, Ibrahim Kontao, il a promis son accompagnement aux sages-femmes dans leur combat de tous les jours.

L’évènement a été marqué par une remise de matériels médicaux par l’ONG Alfarouk, des titres de distinction à certaines sages-femmes et autres personnalités et au mythique groupe musical, l’Ensemble Instrumental du Mali.

Fily Sissoko