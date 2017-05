Le Centre de Santé Communautaire de Kalabancoro a abrité le samedi 20 mai dernier, le lancement des journées de consultations gratuites et de dons de médicaments des  Associations Pour le Mali (APM). Un geste destiné aux populations en général et aux personnes âgées en particulier.

La cérémonie de lancement était placée sous la présidence de Me Mohamed Ali Bathily, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières et président des APM. Il était entouré par le chef de village de Kalabancoro, Madou Diarra, le représentant du Maire de Kalabancoro, Lamine Sangaré, le représentant du Sous-préfet de Kalabancoro, Hamidou Yalcouyé, la présidente des femmes de Kalabancoro, Kadiatou Samaké et le président du CSCOM de Kalabancoro.

Dans son intervention, Hamidou Yalcouyé dira qu’ils sont témoins de toutes les bonnes œuvres du ministre et de son association au profit des couches démunies.

Le représentant du Maire de Kalabancoro, Lamine Sangaré a salué cette initiative qui selon lui, devra servir de leçons pour les acteurs de la commune.

Le président des APM Me Mohamed Ali Bathily pour sa part dira que son association, très connue à travers son combat contre l’accaparement des terres des pauvres au profit des riches, a initié ces journées de consultations gratuites et de dons de médicaments en partenariat avec une autre association humanitaire suite à un constat. Il s’agit du difficile accès aux soins de santé. Pour lui, son association œuvre pour la justice et le retour de certaines de nos valeurs perdues.

Le ministre a profité de cette occasion pour taire une rumeur selon laquelle, il aurait des terrains dans la zone aéroportuaire. Selon lui, aucun espace ne lui appartient dans la zone aéroportuaire et cette information est vérifiable auprès du service des Domaines de Kati et de Bamako.

A en croire le ministre, l’heure est venue pour le peuple malien de dire non à l’injustice et le mensonge. Et il est de son devoir de dire la vérité en tant que ministre. C’est pourquoi dit-il, il n’est pas question pour lui de se taire sur les injustices qui peuvent provoquer la révolte du peuple.

Enfin, le ministre Bathily a regretté que chaque jour, des innocents soient emprisonnés et violentés sur la base des faux titres fonciers. A cet effet, il a manifesté sa volonté de sécuriser tous les espaces des pauvres paysans avec des titres fonciers pour les mettre à l’abri des spéculateurs fonciers qui spolient leurs terres avec des faux titres.

Après la cérémonie, le ministre a rendu visite au personnel du CSCOM en train de consulter les patients. Kalabancoro n’était pas la seule localité concernée par ces journées de consultations gratuites et de don de médicaments. C’est pourquoi après le lancement, une délégation des APM conduite par Sylvestre Kamissoko a sillonné les autres zones concernées par ces journées de consultations gratuites. Il s’agit du centre de santé de la Commune V, le centre de santé de Senou, Kati et la commune IV à Djicoroni-Para.

Partout, la délégation a pu constater l’engouement des populations qui venaient se faire consulter en nombre. Lesquelles ont remercié les APM pour cette initiative. Avant de leur demander de poursuivre ces journées pour satisfaire les milliers d’inscrits sur la liste qui n’ont pas pu se faire consulter.

L’opération qui portait sur deux jours a permis la consultation de plus d’un millier de personnes dans 16 centres à travers le pays dont les 6 communes de Bamako, Kalabancoro, Koulikoro ville, Kati ville, Konna, Mopti et Markakoungo.

M.Dolo