Définir un plan stratégique de lutte contre la fraude était l’objectif d’un atelier qui a regroupé la semaine dernière les responsables de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam), de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS). Outre les responsables de ces services, des prestataires de soins et des ordres professionnels de la santé ont pris part à cette rencontre présidée par le directeur général de la Canam Ankoundio Luc Togo. Aux termes des travaux, les participants ont dégagé six axes prioritaires pour lutter contre la fraude dans l’Amo. Il s’agit, entre autres, la prévention de la fraude à l’assurance maladie, le développement d’une analyse de risque, la détection des fraudes à l’assurance maladie, les poursuites contre les fraudeurs, le renforcement institutionnel de la lutte contre la fraude et le suivi évaluation dans la lutte contre la fraude. Le coût de cette lutte, faut-il le rappeler s’élève à 2 milliards 964 millions F CFA.

Le coût du plan opérationnel de lutte contre la fraude à l’Assurance maladie obligatoire au titre de l’exercice 2017 s’élève à 70 millions F CFA pour les trois derniers trimestres. Et l’exécution du plan devra se faire conformément à un chronogramme indiqué et sera suivi et évaluée sur la base des indicateurs consignés. Les participants ont été unanimes pour dire que la lutte contre la fraude à l’assurance maladie doit être menée dans une synergie d’action sans malice et la répression d’autre part des cas avérés. Kassoum THERA