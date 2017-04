Après la levée du mot d’ordre de grève obtenue le dimanche dernier, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique était parti constater hier l’effectivité de la reprise du travail dans les structures de santé. C’était lors d’une série de visites conjointement menées avec des responsables du Syndicat de la Santé, de l’Action social et de la Promotion de la Femme et ceux du syndicat des Centres de santé communautaires, dans certaines structures sanitaires de Bamako.

En compagnie des membres de son cabinet, des responsables syndicaux, des chefs de services centraux et rattachés, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Professeur Samba Ousmane Sow, a visité hier des structures de santé de Bamako. L’objet de ces visites était de s’enquérir de la reprise effective des travaux dans les hôpitaux et centres de santé, après plus d’un mois d’arrêt de travail.

Cette tournée a commencé par le Centre de santé de Banconi, ASCOBA. Là, le chef du département a été satisfait de l’engouement du personnel à prendre en charge le flux de patients accueillis dans cette structure.

Le ministre a pu également constater une bonne disposition du personnel à accompagner le département à relever le défi qui se pose à lui.

Après l’ASACOBA, le cap a été mis sur l’Hôpital du Mali sis à Missabougou à la rive droite.

Le ministre a été accueilli par le directeur Dr Mamadou Adama Kané et son staff. Cette structure hospitalière de troisième référence présentait une affluence de grand jour : les malades se bousculaient devant les guichets pendant que les agents s’affairaient à leur donner satisfaction à différents niveaux de prestations.

Plusieurs services ont été visités par le ministre. Un entretien direct avec le personnel a permis au nouveau chef du département de s’assurer de la détermination des agents à soulager les patients.

La visite du jour a pris fin au Centre de santé de référence de la Commune V.

C’est sous un soleil de plomb que le ministre a été accueilli par le médecin chef et son équipe.

La délégation a visité plusieurs services. Le chantier du service de réanimation a été aussi visité.

Au nom du syndicat national de la santé, de l’action social et de la promotion de la Femme, M. Tangara dira que cette visite conjointe a permis à son syndicat de témoigner de sa solidarité avec le nouveau ministre qui espère réussir sa mission avec le soutien de tous les professionnels du secteurs.

Il a assuré le chef du département de l’engagement du syndicat à l’accompagner dans sa mission.

Pour sa part, le représentant du Syndicat des CSCOM, Dr Daouda Théioro, dira que le personnel de santé est conscient de l’urgence de la situation. Il s’agit, selon lui, de rattraper le retard consenti sur le calendrier vaccinal qui aura été entaché par le mouvement de grève. En d’autres termes, tous les enfants et femmes ayant raté la campagne de vaccination contre les maladies à surveillance épidémiologique seront recherchés et vaccinés.

Un engagement qui convainc le ministre comme quoi la bonne réussite de sa mission implique bien les partenaires sociaux.

Ousmane Daou