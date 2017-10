Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba Ousmane Sow, chercheur de son état, après son sacre à Washington rentre au bercail ce vendredi avec son trophée « Le prix Roux » qui lui a été décerné le 4 octobre dernier par l’Institute for Health Metrics and Evaluation de Seatle pour couronner son succès pour ce qui concerne ses recherches dans le développement de vaccin contre la méningite des moins de 6 ans.

Le prix Roux est initié par l’Institute for Health Metrics and Evaluation de Seatle pour récompenser les efforts des acteurs de la santé en matière de la réduction des impacts des maladies.

Cette initiative est celui du couple David et Barbara Roux pour récompenser l’innovation dans l’application de la recherche dans la lutte contre les épidémies. Le prix est attribué annuellement à celui ou celle qui aurait produit des résultats tangibles pour l’amélioration de la santé des populations et de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.

Le Pr. Samba Sow est la quatrième personnalité au monde à remporter ce prix après d’autres imminents chercheurs : Dr John Q Wong, Professeur associé à l’Université de médecine et de santé publique d’Athènes (2016); Dr Agnès Binagwaho, ancien ministre de la Santé du Rwanda (2015) et de Dr Rodrigo Guerrero, ancien maire de Cali (Colombie- 2014).

Ce prix d’une valeur environ 50 millions de F CFA, Le Professeur Samba Ousmane Sow a pris l’engagement de reverser l’intégralité de ce fonds dans les caisses de l’Etat pour soutenir la campagne nationale de vaccination des enfants financée en grande partie par les partenaires techniques et financiers. Ce geste n’est pas surprenant pour ses proches, puisque notre chercheur, actuellement ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, dépense une bonne partie de ses avoirs à soutenir les plus démunis. Le fait de reverser cette somme juteuse n’étonne point ces avertis.

Le Pr Samba O. Sow est attendu dans l’après-midi du vendredi à Bamako.

Ousmane Daou