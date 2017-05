Depuis trois ans consécutivement, chaque année l’initiative d’information, la communication et le plaidoyer sur la protection sociale au Mali (ICP-Mali) en collaboration avec la CANAM organise une journée de formation, de sensibilisation et d’échanges à l’intention des professionnels de l’information. Fidèle à cette tradition, la règle n’a pas été omise en 2017. C’est la troisième édition. C’était mardi 16 mai 2017 à Kangaba.

La cérémonie d’ouverture était présidée par l’adjoint au préfet du cercle de Kangaba, Jean Marie Sagara, en présence de Kamory Keita représentant le maire de la commune rurale de Kangaba, d’une forte délégation de la CANAM notamment Aliou Mady Diallo, responsable de la cellule communication, de Mme Dicko Djaminatou Sangaré, Directrice du système d’information de la CANAM et facilitatrice etc , de notre excellent confrère, Ousmane Dao, président de l’ICP-Mali, des représentants des autres organisations de la presse, des membres de l’ICP-Mali, de plusieurs personnalités et invités de marque.

Le thème de la journée, la troisième du genre, après celles de Sélingue et de Siby est : ‘’ Quel impact du système biométrique dans l’optimisation de l’AMO’’.

Dans son intervention, Jean Marie Sagara, dira que l’AMO est la plus belle œuvre que l’Etat ait inventée. Il a ajouté que si l’AMO n’avait pas existé, il aurait fallait la créer. Il a mis l’accent sur le bien fait de l’assurance maladie obligatoire et sur son utilité bref, il a fait un témoignage fort et éloquent sur l’AMO. Aliou Mady Diallo, représentant le directeur général de la CANAM dira que ces échanges entre les responsables de la CANAM et les hommes de medias sont courants. Ils visent à expliquer aux journalistes les produits de la CANAM qui a engagé une lutte acharnée contre la fraude.

Le président de l’ICP-Mali Ousmane Dao a rendu un vibrant hommage au directeur général de la CANAM, un grand ami de la presse malienne, M. Ankoundio Luc TOGO et l’a remercié pour ses appuis multi formes. Il a reconnu la bonne collaboration entre sa structure et la CANAM qui forme les journalistes à chaque fois que le besoin se pose.

Les échanges ont porté sur la nouvelle carte biométrique AMO qui a fait son entrée dans le système d’exploitation de la Canam. Mme Dicko Diéminatou Sangaré dira dans son brillant exposé qu’un système d’information est un ensemble organisé de ressources, lesquelles peuvent être des personnes, des données, des activités , ou des ressources matérielles en général. Elle a signalé que cette nouvelle carte a pour but de lutter contre la fraude. Elle est établie sur la base des données biologiques de l’assuré qui sont enregistrées sur une puce. Mais les deux cartes sont utilisables jusqu’à ce que la Canam parvienne à enrôler tous ses abonnés. La Canam dispose de machines de détection pour vérifier l’authenticité de ces cartes. La fraude, c’est notre ennemi conclura-t- elle. Une attestation de reconnaissance a été remise à la Canam et un trophée Ciwara à M. Ankoundio Luc Togo qui mérite plus que çà. C’est une marque de reconnaissance de la part du réseau dynamique et actif. Mention honorable à la CANAM et à l’ICP-Mali.

Mamadou SISSOKO