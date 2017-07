Les acteurs de la Santé de reproduction sont en conclave depuis hier 24 juillet et cela jusqu’au 28 juillet au Grand Hôtel dans le cadre du renforcement des capacités en matière de Passage à grande échelle (Page) des bonnes pratiques en santé.

Après les rencontres régionales en 2015 à Ouagadougou (BF) et 2016 à Grand Bassam (RCI) sur les bonnes pratiques en santé, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) organise du 24 au 28 juillet à l’intention des acteurs de la Santé de reproduction de notre pays un atelier nationaux de renforcement des capacités en matière de passage à grande échelle (Page) des bonnes pratiques en santé. Il se fixe comme objectifs majeurs d’outiller les participants en matière de Page, de développer des stratégies et des interventions à mettre en œuvre avec un chronogramme consensuel et des responsabilités situées. Il s’agit également à travers cet atelier de cinq jours de développer un cadre de suivi et évaluation consensuel du processus de passage à grande échelle des bonnes pratiques identifiées au nombre de 2 retenues sur un nombre total de 12 bonnes pratiques soumis par le Mali. La cérémonie d’ouverture de cet important rencontre a été présidée par M. Bocary Diallo, conseiller technique, représentant le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Il avait à ses côtés les représentants de l’OOAS et les partenaires techniques et financiers.

Bocary Diallo a salué la tenue de la rencontre et réitéré la reconnaissance du département de la santé aux efforts de l’Organisation Ouest Africaine à l’endroit de notre pays.

Il a rappelé les thèmes couverts par les deux précédentes rencontres de l’OOAS, qui étaient toutes en rapport avec la santé maternelle, néonatale et infantile. Sur les 12 bonnes pratiques en santé, seules deux sont retenues au compte de notre pays. Il s’agit de la dévolution des tâches d’insertion de Jadelle aux matrones et l’école des mères : outil de promotion de la consultation prénatale, de l’accouchement assisté et de la consultation post-natale.

L’atelier rentre dans le cadre de l’accompagnement par l’OOAS des pays ayant mis en place leurs comités nationaux de Page au nombre de 5 pays dont le Mali. l’OOAS s’engage à poursuivre la mobilisation des ressources additionnelles en appui à la mise en œuvre des plans nationaux de Page et à apporter des appuis directs aux pays concernés par les bailleurs de fonds dans la mise en œuvre des plans nationaux de Page et de poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques.

