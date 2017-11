Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a respecté hier la tradition en donnant le premier coup de seringue de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2017-2018. A cette occasion, plus 55 millions d’animaux et de volailles seront vaccinés sur toute l’étendue du territoire national contre les maladies animales majeures.

Après Marakakoungo, Samako et Kati Drale, c’est la commune urbaine de Sikasso, à travers Bougoula Hameau, d’abriter hier la cérémonie du lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2017-2018. Elle a enregistré en plus du président de la République, la présence du ministre de l’Elevage et de la Pêche, Ly Taher Dravé, des présidents des institutions et des membres du gouvernement. L’objectif est de pouvoir contrôler les maladies animales majeures dont certaines sont transmissibles à l’homme.

La campagne de vaccination du cheptel, qui est une manifestation de la volonté politique des autorités à développer le sous-secteur d’élevage, touchera 55, 182 millions de têtes d’animaux et de volailles sur l’ensemble du territoire national contre 30 187 0003 têtes la précédente campagne. Ces animaux seront vaccinés contre les maladies animales telles que la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la maladie de nexcastles, les pasteurelloses bovine, ovine et caprine, la fièvre de la vallée de rift, …

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, a rappelé à l’occasion l’importance du sous-secteur de l’élevage dans l’économie nationale qui contribue à hauteur de 15% du PIB. Malgré cette place qu’il occupe, l’élevage au Mali est confronté aux défis de mobilité, de cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, le manque du personnel dans les services.

Au nom des éleveurs de la 3e région, Aboubacrine Kelly a salué les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de l’élevage. Cependant, il a sollicité l’appui du gouvernement pour l’installation des unités de transformation du lait et de conservation des œufs. Il a aussi invité les autorités à trouver une solution idoine au problème de vol de bétails et les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a remis au ministère de l’Elevage et de la Pêche pour la réussite de cette campagne trois véhicules, 47 motos, des doses de vaccins et autres équipements indispensables. IBK a donné l’assurance de tout mettre en œuvre pour soutenir le sous-secteur de l’élevage.

Après avoir lancé la campagne nationale de vaccination du cheptel, IBK a inauguré la nouvelle station d’adduction d’eau potable à Missirikoro à 8 km de la ville de Sikasso. Cette réalisation du ministère de l’Energie et de l’Eau s’inscrit dans le cadre du Programme présidentiel d’urgence social (PPUS). Il a en fin de journée rencontré les forces vives de la région de Sikasso pour mieux comprendre les préoccupations locales.

Youssouf Coulibaly, envoyé spécial

Commentaires via Facebook :