Pour prévenir et lutter contre les hépatites virales, des pathologies peu connues du grand public malien, l’Association des élèves et étudiants en sciences de la santé résidant en Commune VI du district appelé aussi Santé Plus Commune VI organise du 6 au 13 mai 2017 sa semaine de santé.

Créée en 1998 Santé Plus de la CVI a lancé samedi dernier à la Cité des enfants la 18e édition de sa semaine de la santé. La cérémonie a enregistré, en plus du secrétaire général de Santé plus, Yousouf Koné, la présence du parrain de la semaine, Dr. Nouhoum Bocoum, et des notabilités des Communes V et VI.

Le thème choisi est : “Les hépatites virales : la prévention et les possibilités thérapeutiques”. Ce choix s’explique, selon les organisateurs, par le nombre croissant de victimes de cette maladie à travers le Mali. Santé Plus, tout au long de cette semaine, entend mener une lutte implacable contre cette maladie à travers plusieurs activités.

“Notre programme qui va s’étendre sur une semaine est constitué des conférences débats sur les hépatites, des consultations gratuites, des dons de médicaments et de sang, d’un concours d’excellence entre les écoles de la CVI, des activités sportives…”, a expliqué Youssouf Koné.

Il a sollicité l’implication de tout le monde pour vaincre cette maladie. “Malgré les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre ce fléau, la courbe des patients infectés ne décroche pas à cause du manque d’information sur cette maladie qui tue à une fréquence comparable à celle du VIH/Sida ou de la tuberculose”, a-t-il regretté.

Le parrain, Dr. Nouhoum Bocoum, a salué les efforts de Santé Plus tout en rappelant que cette semaine va permettre d’informer et de sensibiliser les populations sur les hépatites virales afin de mieux lutter contre cette maladie.

Youssouf Coulibaly