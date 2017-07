Arrivée au Mali il y a deux ans, la 24 è mission médicale chinoise a pu rendre au total 170 000 services et offrir plus de 300 millions de F CFA de dons de médicaments. En reconnaissance de tous ces efforts, le Gouvernement du Mali a décoré l’ensemble des membres de cette équipe. C’est un ministre de la Santé et de l’Hygiène publique fier qui leur a remis hier mardi 18 juillet leurs médailles au cours d’une cérémonie organisée à cet effet.

La cérémonie de distinction honorifique s’est déroulée au Centre national d’appui à la lutte contre les maladies (Cnam), placée sous la présidence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba Ousmane Sow. Il avait à ses côtés, le secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux, Adama Traoré, de l’ambassadrice, de la Chine au Mali, Son excellence Mme Lui Huiying et du directeur de l’Hôpital du Mali, Dr Mamadou Adama Kané.

Après les mots de bienvenues à la cérémonie et d’adieu à la mission du directeur de l’Hôpital du Mali, Dr Mamadou Kané, le chef de la mission médicale, M. Song Baishan, Traumatologue de spécialité, a exprimé toute sa satisfaction de la franche collaboration entretenue avec ses collègues maliens de l’Hôpital du Mali. Il a adressé une reconnaissance sincère aux autorités sanitaires pour leur soutien indéfectible notamment le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique qui n’a ménagé aucun effort pour faciliter le séjour à sa mission en place il y a de cela deux ans. A l’en croire, son équipe a pu opérer plus de 170 000 services et offrir plus de 300 millions de F CFA de dons de médicaments durant son séjour à l’Hôpital du Mali. Un record dans l’histoire de la coopération sino-malienne, a indiqué M. Song.

En dépit de l’Hôpital du Mali, la mission médicale a eu à organiser une semaine d’appui à l’Hôpital de Kati en 2016. L’un des premiers hôpitaux à recevoir les premières missions médicales chinoises au Mali.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Pr. Samba Ousmane Sow, a transmis les remerciements du chef de l’Etat au peuple chinois à travers les membres de la mission. Il a salué l’ambassadrice de la Chine au Mali pour son implication personnelle dans la réussite de la présente mission. Il a également invité la mission à transmettre aux membres de la nouvelle mission en route l’enthousiasme et la volonté qui leurs ont permis de travailler de façon efficace et efficiente durant les deux ans de noble mission dans notre pays. Il faut noter que cette 24 è mission médicale chinoise, 3è du genre au compte de l’Hôpital du Mali, vient de la province du Zhejiang.

Trois types de distinctions ont été décernés aux membres de cette mission au cours de cette cérémonie. Ainsi, le chef de la mission et deux autres de ses compatriotes ont bénéficié de la médaille de Chevalier de l’ordre national du Mali à titre étranger. Les deux cuisiniers de la mission ont reçu les médailles de mérite national avec effigie Lion Débout à titre étranger décernées. Les 28 autres de la mission ont été distingués Chevalier du mérite de la Santé du Mali à titre étranger.

Vivement la 25 è mission médicale !

O.D.