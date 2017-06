Une équipe d’Arcad/Sida a procédé au dépistage volontaire des jeunes filles du Centre d’orientation professionnelle de coupe et de couture (COPCC) pour leur permettre de connaitre leur statut sérologique en vue d’une prise en charge.

 Une opération de dépistage du VIH/Sida a concerné plus de 300 jeunes filles du Centre d’orientation professionnelle de coupe et couture (COPCC) en Commune III de Bamako. Elle fait partie de la campagne engagée par Arcad/Sida pour lutter contre le Sida : en multipliant les dépistages volontaires dans les couches les plus vulnérables.

Arcad/Sida sillonne en ce moment les centres professionnels féminins pour un dépistage massif en vue de permettre aux filles de connaître leur statut sérologique. Il permettra également, en cas de séropositivité, que la personne puisse être prise en charge. Cette action fait suite à un dépistage massif mené auprès des “coxeurs”, transporteurs et universitaires.

Le directeur du COPCC, Sambou Fané, a apprécié ce dépistage et souhaité son extension à d’autres centres. La couche la plus exposée au Sida demeure la jeunesse qui représente 65 % de la population. M. Fané a rappelé l’historique partenariat de plus 15 ans entre son Centre et Arcad/Sida dans le domaine de la sensibilisation, du dépistage et de la formation.

Pour Mathieu Da Silva Fernandez, responsable chargé de la prévention et de la mobilisation d’Arcad/Sida, l’enquête de développement sanitaire cible les jeunes filles comme la couche la plus vulnérable. Selon lui, Arcad/Sida a mis l’accent sur les centres professionnels où on rencontre plus de filles.

Après avoir garanti l’anonymat des résultats des personnes qui seront détectées séropositives, Arcad/Sida s’est engagé à les prendre en charge avec des visites et consultations gratuites.

Créé en septembre 1972, le Centre d’orientation professionnelle de coupe et coutre est le premier centre de formation professionnelle de coupe et couture au Mali. Il n’accueille que des jeunes filles déscolarisées.

Zoumana Coulibaly