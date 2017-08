L’hôtel Sofitel Amitié de Bamako, a abrité, ce jour, mardi 08 Août 2017, la cérémonie d’ouverture d’un atelier de quatre jours (8-11 Août) consacré à la couverture maladie dans l’espace de la CIPRES. La rencontre à laquelle prend part une importante délégation venue de la République du Congo, s’inscrit dans le cadre des préparatifs du 1er Forum International prévu au mois d’octobre prochain à Brazza, sur la couverture maladie dans la zone CIPRES.

Placée sous la présidence du Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, la réunion préparatoire de Bamako a enregistré la présence du Directeur de cabinet du ministre congolais chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. Le Directeur Général de la Canam du Mali, Ankoudio Luc Togo, était également présent à une rencontre où la présence massive des membres du Comité Technique chargé d’accompagner les Etats membres dans le processus d’instauration et d’extension l’Assurance Maladie, était particulièrement visible. A l’agenda de la rencontre de Bamako figure essentiellement la validation des projets de termes de référence des différents panels, la composition du Présidium du Forum et des différents panels. Outre la validation du chronogramme du déroulement des travaux du Forum, la réunion préparatoire devrait également sortir avec une liste consensuelle des personnes devant intervenir au cours du Forum de Brazzaville.

M Innoncent Makoumbou, Secrétaire Exécutif de la CIPRES, a tenu à adresser aux plus hautes autorités maliennes les remerciements des instances de son organisation, pour avoir accepté que se tienne, à Bamako, cette réunion du Comité Technique préparatoire du 1er Forum consacré sur la couverture maladie dans l’espace CIPRES. «Le Conseil des Ministres de Tutelle de la prévoyance sociale, conscient de l’importance de la couverture maladie et soucieux d’améliorer les conditions de vie des populations de nos Etats, avait prévu dans le cadre du plan d’actions de l’exercice 2017 de la CIPRES, adopté lors de sa 23ème session ordinaire tenue à Niamey, les 07 et 08 décembre 2016, l’organisation d’un forum international sur la couverture maladie dans la zone CIPRES», a précisé le Secrétaire Exécutif. Qui a ensuite rappelé la 24ème session ordinaire de Genève qui a désigné la République du Congo pour abriter ce 1er Forum.

Au cours de ces quatre jours de travaux, il s’agit aussi pour les participants, de s’adonner à une analyse minutieuse des projets de termes de référence axés autours d’un certain nombre de questions, à savoir la problématique de l’instauration de l’assurance maladie dans les Etats membres, les stratégies de mise en place de la couverture maladie dans la zone, la problématique du financement de la couverture maladie, la gouvernance des organismes en charge de l’assurance maladie, le cadrage actuariel de l’assurance maladie comme préalable à l’équilibre financier. «Cette réunion préparatoire du 1er Forum sur la couverture maladie dans la zone CIPRES m’offre l’heureuse occasion de saluer le rôle de pionnier que la CIPRES entend jouer dans la mise en œuvre de l’assurance maladie au sein des pays membres de la zone» a déclaré M Samba Alhamdou Baby, Secrétaire général au Ministère de la Solidarité et de l’Action Sociale. Dans son discours d’ouverture des travaux, le représentant du Ministre a, d’entrée, reconnu une évidence : les systèmes de sécurité sociale, mis en place au sein des pays membres de la CIPRES, offrent à la plupart d’entre eux aujourd’hui, une couverture sociale qui s’est jusqu’à ce jour limitée aux seules branches des prestations familiales, des risques professionnels et des prestations de vieillesse, invalidité et décès. Et orientée essentiellement vers les travailleurs salariés du secteur formel et des fonctionnaires ou des agents de l’Etat. Cette situation, explique M Baby, justifie le fait que l’accès aux soins de santé constitue une préoccupation forte des gouvernants. Il est, en effet, admis que le système formel de couverture maladie ne couvre que moins de 10% de la population. Et, la situation est pratiquement pareille dans tous les Etats membres de la zone CIPRES ; Un espace où la protection sociale en matière de soins de santé basée en particulier sur un système assurantiel, reste particulièrement développée. Malgré que le droit à la santé soit consacré par plusieurs Traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains.

Papa Sow/Maliweb.net