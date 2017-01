Welcome! Log into your account

Et, quand le “marché” rapporte gros, indique-t-on, le contrat se discute au haut niveau, c’est à dire entre l’opérateur économique et la direction de la société d’établissement des visites techniques.

Pire signale-t-on, on “visites techniques”, établirait des certificats des pour véhicules non présents au contrôle.

Et, cette méthode fonctionnairement avec succès, au point que, plus de 80% des propriétaires de «Sotrama» et de gros porteurs obtiendraient facilement le précieux sésame.

On établirait des reçus de visites techniques pour 6 mois contrairement au normes (3 mois) pour les gros porteurs et deux ans pour les autres, qui n’ont droit à cette autorisation de circuler que pendant 12 mois.

Et, dans nombre de cas d’accidents, l’état de ces engins est mis en cause.

L’état de nos routes et le non respect du code de la route ne sont pas toujours à l’origine des accidents (très souvent mortels) de la circulation.

You are going to send email to