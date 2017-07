ARCAD SIDA a procédé au dépistage de 300 jeunes filles au Centre D’orientation de coupe et couture. C’était en présence du directeur du dit centre Sambou Fané le 20 juin 2017.

L’engouement était perceptible chez ces jeunes filles du Centre D’orientation de Coupe et couture sise près de la Mairie de la commune III. Il faut remarquer que de plus en plus les gens sont en train de briser le signe indien. Les gens sont entrain de se soumettre petit à petit au dépistage qui faisait peur. En tout cas dans ce centre, les filles, ici, étaient toutes en rang serré pour se soumettre à ce qu’on peut considérer comme une moralisation de la vie publique.

Selon le directeur du centre, M Fané, cette action doit être répétée dans toutes les universités, centres, écoles et lieux fréquentés par la jeunesse. Il a indiqué qu’ARCAD Sida et son centre sont en partenariat il y a une vingtaine d’années. Le directeur du centre n’a pas manqué d’apprécier ARCAD car, selon lui, l’anonymat est respecté aussi bien que la confidentialité. Pour le chargé de formation et de la mobilisation des jeunes à ARCAD SIDA, M. Mathieu Dasilva Fernandez, les statistiques du Mali EDS5, ont montré que le taux de prévalence est de 1, 1%. Et les femmes sont les plus vulnérables, a-t-il indiqué.

Selon lui, il faut mettre un accent sur la mobilisation, la sensibilisation à l’endroit des centres de formation, les écoles, les universités etc. Il a dit avoir fait le tour de nombreuses écoles pour informer et expliquer aux gens les premiers signes de la maladie. Compte tenu du mois de carême. M Fernandes dira qu’ils ont amené un bus médicalisé. Aussi, il dit avoir expliqué à ces jeunes filles qu’après le mois de carême, celles qui sentiront des problèmes pourront aller dans les cliniques pour bénéficier de soins gratuits. Egalement, des informations leur ont été données concernant l’utilité des ports du préservatif et le dépistage des couples. Il a rassuré qu’ARCAD continuera avec ce processus de dépistage.

Fakara Fainké