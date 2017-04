Fin de la grève dans le secteur de la santĂ© après 38 jours sans travail. Les personnels ont repris le chemin des diffĂ©rents hĂ´pitaux, mais les syndicats restent vigilants en attendant l’entrĂ©e en vigueur des accords dĂ©crochĂ©s de haute lutte.

La grande majoritĂ© des revendications syndicales ont Ă©tĂ© accordĂ©es par le gouvernement après deux jours d’âpres discussions. « Il y a d’abord la prime de fonction spĂ©ciale, il y a la prime de garde, il y a la prise en charge Ă 100% des soins mĂ©dicaux pour le personnel socio-sanitaire. Quand vous regardez la prime de fonction spĂ©ciale, qui a constituĂ© un point de blocage, nous avons obtenu 100% de l’existence. C’est une augmentation de 100% », se rĂ©jouit Issoufi MaĂŻga, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint du syndicat de la santĂ© majoritaire, le SNS-AS-PF.

Les syndicats restent nĂ©anmoins vigilants. Ils ont l’habitude des promesses sans suite, disent-ils, et Ă©voquent la prĂ©cĂ©dente grève. Juste avant le sommet Afrique France en janvier, le gouvernement avait Ă©galement cĂ©dĂ© sur presque tous les points, sans jamais mettre en application les accords. « On a fait 48h de dĂ©bats, du vendredi 13 jusqu’au samedi 14 pour aboutir Ă un rĂ©sultat. C’est parce qu’on les a mis devant leurs responsabilitĂ©s et devant les faits accomplis. On avait parlĂ© de mĂ©pris, et c’est ce qui a fait qu’on est arrivĂ© Ă 38 jours. Mais nous veillerons jusqu’Ă la mise en oeuvre de l’accord. L’accord est une chose, sa mise en oeuvre est autre chose », Issoufi MaĂŻga.

Le nouveau ministre de la SantĂ© doit effectuer une tournĂ©e des principaux hĂ´pitaux aujourd’hui pour constater la reprise du travail.