Procès-verbal de conciliation entre le gouvernement, d’une part et le syndicat national de la santé, de l’action sociale et de la promotion de la famille (SNS-AS-PF) et la Fédération des syndicats de la santé et de l’action sociale du Mali(FESYAM), d’autre part (16 avril 2017).

Suite au préavis de grève illimitée, en date du 15 février 2017, déposé par le Syndicat national de la Santé, de l’Action sociale et de la Promotion de la Famille et de la Fédération des Syndicats de la Santé et de l’Action sociale du Mali (FESYSAM), le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions a mis en place une commission de conciliation composée comme suit: El Hadj Sidi KONAKE, Président; Abdoulaye MAIGA, Rapporteur; Monsieur Djiby CISSE; Mohamed Alpha CISSE; Boubacar TANGARA ; Idrissa KONATE.

Etaient également présents :

Au titre de la partie syndicale :

SNS-AS-PF: Monsieur Issoufi MAI GA ; Monsieur Mamadou T ANGARA ; Monsieur Karim TRAORE ; Monsieur Aboubacar SOUMARE ; Monsieur Fodé SINAYOKO; Monsieur Sory KEITA; Monsieur Kodouh DEMBELE ; Monsieur Dodo DIARRA;

FESYSAM: Dr Daouda THIERO ; Dr Seybou CISSE; Dr Bourama Sabaké DIARRA;

Au titre de la partie gouvernementale :

Madame DIARRA Raky TALLA, Ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions; Monsieur Hamadou KONA TE, Ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire; Monsieur Abdel Karim KONATE, Ministre du Commerce, Porte-Parole du Gouvernement; Pr Samba SOW, Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique; Dr Boubou CISSE, Ministre de l’Economie et des Finances; Dr Yaya GOLOGO, Secrétaire général du Ministère du Travail et de la Fonction publique; Dr Bakary DIARRA, Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique; Monsieur Hamadoun Ibrahim MAÏGA, Chef de Cabinet au Ministère du Travail et de la Fonction publique ; Monsieur Yaya HAIDARA, Chef de Cabinet au Ministère de la Santé et de l’Hygiène

publique; Monsieur Mamadou KONA TE, Conseiller technique au Ministère du Travail et de la Fonction publique; Monsieur Salif BAGA YOKO, Conseiller technique au Ministère du Travail et de la Fonction publique; Monsieur Salifou MAIGA, Conseiller technique au Ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire; Madame COULIBAL y Zaïnab H. SOW, CMlMSHP ;

Dr Bokary DIALLO, CT/MSHP; Dr Aliou DIALLO, CM/MSHP; Monsieur Fassoun COULIBAL Y, Directeur national du Travail; Monsieur Mohamed SISSOKO, DFM/MSHP ; Dr Idrissa CISSE, DRH/Secteur Santé; Dr Oumar GUINDO, DNS adjoint.

La commission de conciliation a siégé le jeudi 02 mars 2017. Les travaux de cette commission n’ont pas abouti à concilier les parties.

Les réunions tenues les 17,20,26 et 29 mars 2017 et les 05, 06,14,15 et 16 avril 2017 ont permis aux parties de convenir de ce qui suit :