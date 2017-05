Quitus a été donné à Lassana Sylvestre Diarra de diriger désormais la présidence du Conseil d’administration (PCA) de l’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique (IOTA). C’était à la faveur d’un conseil d’administration extraordinaire tenu le lundi 22 Mai 2017, dans la salle de conférence de l’IOTA, sous la présidence du PCA sortant, Antoine Nientao, assisté du Directeur dudit Institut, Mamadou Sory Ibrahim Dembélé.

L’ordre du jour était essentiellement consacré au renouvellement des membres du conseil d’administration. La nomination des membres du conseil d’administration de l’IOTA est relative au décret du 23 février 2017.

Lassana Sylvestre Diarra, nommé au titre des usagers, est représentant des Associations de défense des consommateurs, Ingénieur agronome, ex-Directeur général de la concertation des végétaux.

Avant de céder le fauteuil roulant à son prédécesseur, le PCA sortant a d’abord remercié le personnel de son Institut pour les énormes travaux abattus. Il a, par ailleurs noté qu’il pilote cette structure depuis dizaine d’années.

Beaucoup de choses manquent à l’IOTA, mais avec la bonne foi et l’engagement de tout un chacun, on saura relever le défi. Il a aussi souligné que son Institut s’est beaucoup appesanti sur la formation et l’équipement, ainsi que la recherche. Celle-ci était pratiquement inexistante, mais au jour d’aujourd’hui l’IOTA constitue une référence sans faille au niveau de la sous-région, a laissé entendre Antoine Nientao. Quant à l’équipement, sa structure possède des équipements de dernières générations.

Le Directeur général de I’IOTA, confiera que la présente session s’articule, autour du témoignage de la Direction du CHU IOTA aux membres sortants de son conseil d’administration, à l’élection d’un nouveau président par les rentrants le 23 février 2017.

Au nom de l’ensemble des travailleurs et à son nom propre, il a adressé ses sincèrement remerciements aux membres sortants et les assurés de la valorisation des résultats et des relations qu’ils ont atteints et bâtis ensemble. Les valeurs incarnées que sont le dialogue, la rigueur seront observées constamment a t=il promis.

Avant de conclure, il a adressé ses félicitations et ses encouragements à l’ensemble des travailleurs du CHU IOTA, tout en les invitant à l’incarnation de la rigueur, le dialogue. « Pour l’horizon, ensemble dans l’unité, développons les valeurs d’humilité, de tolérance dans la responsabilité », a-t-il ajouté.

Il faut aussi rappeler que cette session extraordinaire a été sanctionnée par la remise de diplôme de reconnaissance aux anciens membres du conseil d’administration.

Adama Bamba