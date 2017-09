Les 7 et 8 septembre, la DRS de Kayes et du CS-Réf de Diéma ont été inaugurés par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique en marge d’une visite de travail dans la 1re région.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba O. Sow, a séjourné dans la région de Kayes du 7 au 9 août 2017 pour la tenue d’une réunion de cabinet délocalisée en vue de créer un espace d’échange entre les cadres de son département.

En marge de cette rencontre, il a inauguré le 7 août 2017 le nouveau Centre de santé de référence de Diéma en présence du représentant de l’OMS, de l’Unicef au Mali, des autorités administratives et locales et des notabilités.

Le maire de Diéma n’a pas caché la satisfaction de sa communauté et démontré l’importance de l’infrastructure léguée à la population par le gouvernement. Il a remercié le gouvernement à travers le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique et invité le personnel et les usagers à utiliser à bon escient le CS-Réf.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba O. Sow, a remercié les populations du Kaarta pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation. Pour lui, l’inauguration de ce centre de santé témoigne tout l’intérêt que le président de la République et le gouvernement accordent à la santé des populations maliennes à travers la mise à disposition d’infrastructures adéquates pour des soins de qualité au bénéfice des populations.

Pr. Sow a rendu un vibrant hommage au chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita, qui a inscrit l’accès aux soins de santé de qualité des populations au cœur du programme présidentiel d’urgences sociales.

Cette première infrastructure inaugurée par le chef du département de la santé dispose d’un plateau technique plus performant qui va offrir des soins de qualité à la population de Diéma, estimée à plus de 275 000 habitants dont 60 513 femmes en âge de procréer avec 13 552 grossesses attendues/an.

Environ 49 510 enfants de 0 à 59 mois bénéficieront du paquet de survie de l’enfant. 11 002 enfants de moins d’un an seront couverts par les différentes stratégies de vaccination. Le nouveau CS-Réf, a indiqué le Pr. Sow, va combler le vide en termes de prise en charge adéquate des victimes d’accidents de la voie publique très fréquents sur l’axe Bamako-Kayes dont Diéma se trouve au beau milieu. Au premier semestre 2017, le CS-Réf a enregistré 290 victimes d’accidents de la circulation, a rappelé le ministre Samba Sow.

L’infrastructure et les équipements de ce CS-Réf ont coûté plus de 820 millions de F CFA, financé entièrement par le Budget national. Vu l’importance de cet investissement, le chef du département a invité les autorités administratives et le personnel à s’investir pour maintenir les installations fonctionnelles, propres, commodes et attrayantes.

Le représentant de l’OMS, Lucien Manga, et Dr. Deogratias Manirakiza de l’Unicef ont encouragé cette initiative du gouvernement qui va contribuer à l’augmentation de la couverture sanitaire du pays. Ils ont réitérés l’accompagnement de leurs institutions auprès de notre pays pour l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD).

Troisième DRS en moins de six mois

Le ministre Sow a inauguré le vendredi 8 août 2017 la nouvelle direction régionale de la Santé de Kayes, fruit de la coopération Mali-Pays-Bas.

“Cette réalisation est une des réponses aux besoins d’amélioration continue des conditions de travail des travailleurs de la santé, gage de l’offre d’un service de santé de qualité chère aux plus hautes autorités du Mali”, a indiqué le MSHP.

Il a transmis les salutations sincères et fraternelles du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita aux populations de la région de Kayes et salué les autorités sanitaires avec à leur tête Dr. Cheick Tidiane Traoré.

Ce joyau architectural construit sur un hectare environ et réalisé en deux ans comprend : un bâtiment principal composé de bureaux, une chambre froide (pour la conservation des vaccins et certains médicaments et réactifs de la région), des chambres de passage pour les agents en mission, etc.

La réalisation de cette nouvelle direction régionale de Kayes a coûté 874 709 022 F CFA, dont 716 484 775 F CFA pour les travaux de construction cofinancés par l’ambassade des Pays-Bas et l’Agence canadienne pour le développement international (Acdi). Les équipements ont couté 255 259 810 F CFA acquis sur le Budget national.

Le ministre de la Santé a témoigné aux Pays-Bas et au Canada toute la gratitude du gouvernement et du peuple malien.

Ousmane Daou

Envoyé spécial à Kayes