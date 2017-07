Le tout 1er Cabinet de Psychologie (PSY2A) vient de voir le jour au Mali, l’initiative est du Dr Ibrahim HAIDARA. La cérémonie de lancement a mobilisé un parterre d’invités maliens et de la France ce jeudi 6 juillet 2017, à SOTUBA ACI.

Né en France le 21/08/1966 d’un père médecin, le Franco-malien, Dr Ibrahim HAIDARA décide de rentrer au bercail après 30 années d’études et de profession dans le domaine de la psychologie en France et à travers l’Europe. Selon lui, c’est au cours de ses voyages entre l’Afrique et l’Europe qu’il s’est rendu compte du besoin en psychologie dans une Afrique qui s’occidentalise. ‘’C’est ainsi que j’ai pris l’initiative d’installer ce Cabinet au Mali pour me rendre utile avec les connaissances et compétences acquises en Psychologie’’ a-t-il clarifié.

PSY2A, le nom du cabinet signifie: Psychologie, Accueil et Accompagnement (2A).

On apprendra que le tout nouveau Cabinet qui vient d’ouvrir ses portes à SOTUBA ACI près du rond-point de l’armée (monument Général Abdoulaye SOUMARE) a pour objectif, d’intervenir auprès de personnes stressées dans la vie de couple, la vie professionnelle, la vie estudiantine etc… Le Dr HAIDARA assurera que le cabinet interviendra et travaillera en parfaite collaboration avec les hôpitaux et cliniques de la place pour le bonheur des malades.

La psychologie, qui est une discipline largement méconnue dans notre société, devient, selon beaucoup d’intervenants, le refuge de plus en plus de maliens en quête d’équilibre intérieur. Loin de porter atteinte à la consultation des marabouts et occultes, le Dr a exhorté au recours de la psychologue pour relaxer les esprits des charges quotidiens.

Dognoume DIARRA