Mardi 10 Janvier 2017 s’est tenu le 2ème séminaire de formation des journalistes en assurance vie, outil de développement économique dans la salle de conférence à la Maison de Presse. La cérémonie d’ouverture de la formation a été présidée par Mohamed Compaoré, président de la commission communication des compagnies des assurances du Mali.

Dans le cadre de renforcer les compétences des partenaires des sociétés d’assurance du Mali, le comité des compagnies d’assurances du Mali vient de tenir son deuxième séminaire de formation en assurance le 10 Janvier passé à l’attention des journalistes des medias publics et privés dont le but est de sensibiliser les populations. L’assurance est un service qui tient une place importante dans l’économie, son rôle essentiel est de répondre au besoin de sécurité des ménages et des entreprises car elle est prévoyante. Elle est généralement sous la forme d’un contrat passé entre une entreprise et un souscripteur qui comporte des engagements réciproques consistant en des versements d’argent, conditionnés par la survenance incertaine d’événements indépendant de l’intervention volontaire des parties. Mais elle n’est pas un pari ou une loterie comme le pensent beaucoup de nos populations. Sachant bien que les populations ne sont pas bien informés concernant l’assurance, et vue l’importance que celle-ci joue dans l’économie et en plus le très taux faible des personnes assurées au Mali ; les sociétés d’assurances n’ont pas souhaite se taire.

Pour mener bien à leur but, elles ont ciblé la presse comme outil information et de sensibilisation des populations. La formation fut animé par M. Constant DJEKETE Directeur General de NSIA VIE MALI et NSIA. La thématique de cette formation était l’assurance vie, outil de développement économique dont le formateur s’est focalise sur les Assurances de Personnes et les Assurances des Biens. L’Assurance serait un moyen permettant aux africains d’économiser malgré qu’il soit difficile d’en faire une épargne en Afrique, avec les multitudes dépenses imprévues: baptême, santé, décès, scolarité, entraide et entre autre.

Oumar Sanogo