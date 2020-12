Le Mali a enregistré, ce mercredi 23 décembre 2020, 56 nouveaux cas positifs de personnes atteintes de coronavirus, 43 patients guéris et 03 décès. Ce qui porte à 6 347 le nombre total de cas positifs de Covid-19 dans notre pays. Les nouveaux cas ont été recensés en : Commune I (07 cas) ; Commune II (10 cas) ; Commune III (01 cas) ; Commune IV (03 cas) ; Commune V (09 cas) ; Commune VI (03 cas) ; Kati (03 cas) ; Kalaban coro (06 cas) ; Ségou (10 cas) ; Mopti (01 cas) ; Gao (01 cas) et Bourem (02 cas).

A ce jour, on dénombre au total, 3 927 patients guéris et 229 morts de Covid-19 au Mali dont 168 dans les services de prises en charge des malades.

