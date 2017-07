Le projet KENEYA JEMU KAN (KJK Mali) est un projet quinquennal (décembre 2014- décembre 2019), mis en œuvre par le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins (CCP) et financé par l’USAID et d’autres partenaires. Son but est de contribuer à l’amélioration durable en matière de santé sexuelle grâce à l’utilisation accrue de services à fort impact et à l’adoption de comportements sains.

Le lancement officiel de ce projet a eu lieu le jeudi 6 juillet 2017 à la mairie de la Commune III en présence des autorités, des jeunes et des partenaires.

Le projet KENEYA JEMU KAN (KJK Mali) comporte trois axes stratégiques. Il s’agit de la communication pour le changement social et de comportement, et stimulation de la demande ; le renforcement des capacités des partenaires institutionnels aussi bien les acteurs communautaires que les groupements féminins ; le marketing social.

La campagne de communication a été développée autour du concept « An Ba Kono » qui veut dire « on est dedans » en langue Bambara. A travers cette campagne les initiateurs du projet veulent créer une communauté de jeunes qui adhèrent au port du préservatif comme moyen de lutte contre les IST, le VIH Sida, les grossesses non désirées, et ainsi assurer leur avenir.

Avec ce concept, les jeunes du Mali font une prise de conscience que leur santé reproductive est essentielle pour leur garantir un avenir serein. Plusieurs éléments de la campagne vont illustrer ce concept à savoir : une série télé « An Ba Kono » mettant en scène un binôme de jeunes garçons et un binôme de jeunes filles, qui abordent des sujets de la vie courante ; la création d’une page Facebook Portector. Plus avec des publications et discussions quotidiennes sur la santé de la reproduction et le planning familial, en partenariat avec le projet jeune ; des concerts« An Ba Kono » lors desquels les jeunes pourront se divertir et recevoir de l’information utile et conduisant à l’adoption de comportement sains en matière de santé ; des affiches grand format seront réalisés avec les partenaires du mouvement « An Ba Kono » ainsi que des leaders d’opinion de la communauté des jeunes (rappeurs, artistes chanteurs, sportifs, comédiens…)

Le projet est destiné aux jeunes qui représentent 20% de la population malienne.

