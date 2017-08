La campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILD) dans la région de Mopti va couvrir 3 638 258 personnes dénombrées dans la région, soit une moustiquaire pour deux personnes. Durant les 5 jours de campagne, 1 .774. 865 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée (MILD) seront distribuées à toute la population résidente dénombrée dans tous les cercles de la région de Mopti.

Le lancement officiel de cette campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action s’est déroulé le 10 août dernier à Mopti, sous la haute présidence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samaba Sow. La cérémonie a enregistré la présence du gouverneur de Mopti, du maire, des chefs coutumiers et religieux, et des partenaires techniques et financiers.

Cette campagne est le fruit du partenariat entre le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique à travers le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le Fonds mondial et le PSI-Mali. L’objectif est d’assurer une couverture universelle (100%) de la région de Mopti en raison d’une moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée (MILD) pour 2 personnes d’ici fin août. La campagne vise également à sensibiliser toute la population pour amener au moins 80% à utiliser la MILD d’ici fin août 2017 ; protéger au moins 80% de la population contre le paludisme avec les MILD d’ici à fin août 2017.

Cette campagne dans la région de Mopti va couvrir 3. 638 258 personnes dénombrées dans la région, soit une moustiquaire pour deux personnes. Pour ce faire, le Fonds mondial a mobilisé 1 .774. 865 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée (MILD) pour un montant de près de 4 milliards de Francs CFA. À cela, s’ajoute le coût opérationnel de 359. 522 358 de francs CFA entièrement financé par le Fonds mondial. Ainsi, la contribution globale au titre de cette campagne s’élève à environ 4 milliards 352 millions 968 523 franc CFA.

Sur la durée de la campagne (5 jours), les MILD seront distribuées à toute la population résidente dénombrée dans tous les cercles de la région de Mopti. Au niveau du département des dispositions ont été prises pour distribuer facilement les moustiquaires. Pour ce faire, le département de la Santé et de l’Hygiène publique a mobilisé sur le terrain : 4 280 agents de dénombrement ; 1 914 agents distributeurs ; 370 superviseurs de proximité ; 32 superviseurs du niveau district sanitaire ; 08 superviseurs du niveau régional ; 16 superviseurs du niveau central ; 2 689 mobilisateurs sociaux et 38 radios de proximité.

Pour le ministre en charge de la Santé, un des meilleurs moyens de lutter efficacement contre le paludisme est de dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action (MILD). «Les études scientifiques ont montré que lorsque 80% de la population utilisent des MILD, cela permet de réduire de 50% le nombre d’épisodes de paludisme dans la population ; réduire de 10% le nombre de décès parmi les enfants de moins de 5 ans par année», a expliqué le ministre, Pr. Samba Sow. Selon lui, c’est à partir de ce constat que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé la couverture universelle qui consiste à distribuer les moustiquaires à toute la population à raison d’une moustiquaire pour deux (2) personnes en moyenne par ménage.

Le ministre a également annoncé une autre bonne action de son département dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans la région de Mopti. «En plus de la distribution gratuite des MILD et la mise en œuvre de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois (CPS), quatre (04) districts sanitaires de la région de Mopti ont bénéficié cette année de la pulvérisation intra domiciliaire», a-t-il ajouté. Il s’agit des districts sanitaires de Bankass, Bandiagara, Djenné et Mopti.

La cérémonie a été marquée par la remise symbolique de moustiquaires imprégnées à certains bénéficiaires. Un sketch de l’Association des jeunes travailleurs de Mopti sur les avantages d’une moustiquaire imprégnée et la prestation historique de l’orchestre Kanaga de Mopti ont permis de donner plus d’informations au public.

Wassolo