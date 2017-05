Pour éradiquer les maladies tropicales négligées (MTN) dans notre pays, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP), avec l’appui de ses partenaires dont l’USAID, a lancé hier à l’Asacocy des 1008-Logements la campagne nationale de distribution pour deux mois de médicaments contre les MTN. Dix millions de personnes âgées de 5 ans au plus recevront leurs doses.

Depuis 2007, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP), avec l’appui de l’USAID, est engagé dans le combat pour l’éradication des MTN au nombre de cinq au Mali. Il s’agit des schistosomiases, les vers intestinaux, le trachome, l’onchocercose, la filariose lymphatique. Quelque 200 millions de personnes au monde sont atteintes par les schistosomiases, dont la plupart vivent en Afrique. Ils sont responsables de la bilharziose urinaire.

Au Mali, un individu sur quatre est atteint de cette maladie et les localités les plus touchées sont les zones de développement hydro-agricole et les villages situés le long des fleuves. Selon l’OMS, 1/4 de la population mondiale serait infectée les schistosomiases et les vers intestinaux.

Le taux de prévalence national en 2004 était de 8 % pour certaines variétés de vers. Enfin, concernant l’Onchocercose humaine, la maladie se rencontre le plus souvent en Afrique sub-saharienne et au moyen orient. Au Mali, les régions concernées sont : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. De 1974 à 2016 des progrès notables ont été réalisés dans la lutte contre cette maladie dont le taux de prévalence qui était de 80 % est passé à 5 %, voire 0 % dans les zones endémiques dans notre pays.

Les autorités coutumières et locales ont réitéré tout leur soutien à accompagner cette campagne qui s’étend de mai à juin sur toute l’étendue du territoire.

Le représentant du directeur de l’USAID Robert Schmidt s’est réjoui de participer à ce lancement contre les MTN à chimiothérapie préventive. Il a salué l’engagement de notre pays contre les MTN.

“Nous notons d’ores et déjà, des résultats encourageants dans le contrôle et l’élimination de ces maladies au Mali. Ainsi, grâce aux efforts, 49 districts sanitaires sur 65 n’auront pas besoin d’être traités contre la filariose lymphatique au Mali. Ceci correspond à 90 % de la population totale en 2017, soit 16,3 millions de personnes”, a indiqué le représentant de l’USAID.

Il a salué la mise en place d’un comité de certification de l’élimination de l’onchocercose. Cependant, malgré les progrès enregistrés, il a exhorté les autorités à mobiliser davantage les populations autour de cette campagne. La participation de l’USAID est estimée à environ 900 millions de F CFA, dont près de 500 millions seront consacrés au traitement de masse en 2017. Avec ce soutien, plus de 10 millions de Maliens recevront les médicaments contre les MTN.

Le secrétaire général du MSHP, Dr. Bakary Diarra, dans son intervention, a évoqué les impacts négatifs des MTN qui, outre leurs répressions négatives sur la santé de la population, participent à un cycle continue de pauvreté et de stigmate qui empêchent des dizaines de millions de personnes de travailler, d’aller à l’école ou de participer à la vie familiale et sociale. Et d’ajouter que “ces affections constituent encore un problème de santé publique dont le contrôle ou l’élimination reste bien possible au moyen de traitement de masse qui combine plusieurs médicaments et la prise en charge des cas”.

A l’en croire, notre pays fait partie des premiers à bénéficier de la stratégie “Fast-Track” de l’agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Cette stratégie ou traitement intégré des MTN est en cours depuis 2007, a indiqué Dr. Diarra. Il faut noter que notre pays, depuis en 2009, disposait déjà d’une cartographie complète de toutes les MTN et a enregistré des avancées significatives qui ont conduit à l’arrêt du traitement de masse pour le trachome et la filariose et l’onchocercose dans plusieurs localités.

Il a invité à une forte mobilisation et de communication pour l’atteinte des objectifs autour de la campagne. A ce jour, le Mali dispose de son troisième plan stratégique de lutte contre les MTN qui sera mise en œuvre de 2017-2012.

La cérémonie a noté des prestations de Master Soumy et du groupe Nyongolo.

