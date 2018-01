Le Club des amis du Dr. Etienne Pascal Kéita (CAEPK) a délivré ce 16 janvier 2018 des attestations de reconnaissance à l’équipe médicale qui a effectué des consultations et dons de médicaments gratuits à Nanguila, le 25 novembre 2017. Plus de 1000 personnes avaient été consultées gratuitement ce jour-là.

La cérémonie de remerciement a eu lieu à l’hôtel Massaley. Après les succès enregistrés lors des consultations gratuites organisées le 25 novembre courant à Nanguila dans la Commune rurale de Niagadina, les membres du Club des amis du Dr. Etienne Pascal Kéita se sont retrouvés ce mardi pour faire le point des activités menées en 2017.

Ils ont remercié l’équipe médicale pour son professionnalisme et son accompagnement constant. Aussi, les participants à cette opération ont reçu chacun une attestation de reconnaissance de la part du Club.

Cette consultation et dons de médicaments a été possible grâce à l’accompagnement de l’entreprise EGK et le cabinet médical “Vision santé”. Selon Sékou Bah, président du CAEPK, la compétence et l’excellence des agents ont permis de consulter et de prendre en charge gratuitement 1255 patients, dont cinq cas d’intervention chirurgicale et un accouchement.

“Grâce à votre professionnalisme, nous sommes plus que jamais entrés dans l’histoire par la plus belle des manières. Pour réaliser cette activité avec excellence, nul doute que nous n’aurions pas pu constituer une équipe dynamique et solide que vous”, a-t-il-affirmé.

Présent à la cérémonie, le président d’honneur du CAEPK a affirmé que cette action permettra aux habitants de Nanguila de fréquenter régulièrement les centres de santé. “Je pense que le Club a rempli sa mission parce que les villageois sont satisfaits. L’objectif est de pousser les gens à aller se soigner dans les centres de santé”, s’est-il-réjoui.

Quant au parrain de cette édition, il a salué l’engagement des membres du CAEPK. “Ce club œuvre depuis longtemps pour le bien-être de la population. Nous allons l’accompagner sur cette lancée”, a affirmé Mamadou Konaté.

Le Club a réalisé plusieurs activités cette année. “En juin 2017, nous avons offert des vivres aux plus démunis à Kangaba et à Bamako. En août 2017, nous avons organisé des journées à Kangaba et Kocombo dans la Commune de Karan. Egalement au mois de juin 2017, nous avons équipé la mairie de Benkadi, cercle de Kangaba d’un de wifi”, a cité le vice-président du CAEPK, Mamadou Bagayogo.

Zié Mamadou Koné

Commentaires via Facebook :