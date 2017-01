Welcome! Log into your account

C’est ainsi qu’elle a pris conscience de la valeur de médication traditionnelle. “A partir de ce moment, je me suis donnée comme mission de valoriser la tradi-thérapie d’où mon projet NaturMedy”, explique la jeune dame. NaturMedy, selon elle, va valoriser les plantes médicinales et les améliorer à travers des infusions à base du Moringa, en précisant le dosage”.

Après une longue période de souffrance, la solution est venue finalement du traitement traditionnel. Sa tante le lui a proposé, désespérée. “Je n’y croyais pas, mais je n’avais plus rien à perdre”, avoue Bintou. Elle se tourne donc vers le Moringa, une plante traditionnelle riche en vitamines C, A, calcium et fer.

