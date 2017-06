Les informations qui nous proviennent de la Pharmacie populaire du Mali (P.P.M) ne sont pas du tout bonnes. Au cours d’une mission de vérification, les enquêteurs ont mis la main sur de nombreux cas de surfacturation couronnés par une mauvaise gestion des finances et des ressources humaines. Le principal fautif est le PDG, le Dr Moussa Sanogo. Selon certains agents de la P.P.M très mécontents de sa gestion, le PDG règnerait d’une main de fer. Sa gestion, à la fois très floue et opaque, est caractérisée par la surfacturation dans les commandes. C’est une pratique courante à la P.P.M.

Si le ministre de la santé et de l’Hygiène Publique, le Pr Samba Sow et son homologue de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, qui ont leurs mots à dire en ce qui concerne la P.P.M, n’agissent pas très vite, le PDG de la P.P.M va sonner le glas de la boîte à médicaments du Mali.

La facturation d’un bien ou d’un service plus Ă©levĂ©e que son coĂ»t rĂ©el, gĂ©nĂ©ralement effectuĂ©e dans une intention frauduleuse communĂ©ment appelĂ©e surfacturation, c’est la pratique courante Ă la direction de la Pharmacie Populaire du Mali (P.P.M).

Facturation excessive, plus importante que la valeur réelle des biens sous-jacents semble être le sport favori du PDG de la P.P.M en complicité avec certains agents perchés au niveau de la chaîne des finances.

Des doutes sur les chiffres !

On se rappelle, lors des travaux de la 83ème session ordinaire de son Conseil d’administration de la Pharmacie Populaire du Mali (P.P.M) tenu le mardi 14 février 2017, le Président directeur général, Dr. Moussa Sanogo a tenu un discours qui a enflammé en raison de l’espoir qu’il a laissé transparaître. Les chiffres annoncés ont donné du tonus aux membres du CA, aux partenaires de la P.P.M ainsi qu’aux travailleurs. Morceaux choisis :

S’agissant des investissements programmés, le PDG, le Dr. Moussa Sanogo soutenait qu’ils se chiffrent à 4 milliards 630 millions de francs CFA, un niveau jamais atteint auparavant, à l’en croire. Il soulignait que les investissements de cette année porteront sur la construction des entrepôts modernes à Bamako, Koulikoro, Kayes et Mopti, l’aménagement des magasins du district de Bamako et des régions, l’achat de véhicules et surtout la rénovation du département galénique etc.

«Ces efforts traduit notre volonté à inscrire résolument la P.P.M dans une dynamique de modernisation de ses méthodes et outils de gestion pour un meilleur accomplissement de sa mission de service public», disait-il.

Aussi, selon lui, la croissance attendue au niveau des ventes et des achats respectivement 8,54% et 9,29% par rapport à 2016, traduit un regain d’activités qui se caractérise par une amélioration du niveau des services rendus par la P.P.M. Il s’agit entre autres, de l’approvisionnement des hôpitaux et des centres d’hémodialyse en intrants de dialyse, l’approvisionnement du pays en médicaments dans le cadre du projet MTN de la Banque mondiale, le développement des activités dans le cadre du projet SWEDD Banque mondiale, le marketing social des produits de santé avec l’Université John Hopkins et USAID etc.

C’est précisément au niveau des investissements prévus que des doutes sont émis sur la sincérité et la moralité de la procédure de passation des marchés. D’où des inquiétudes sur d’éventuels cas de surfacturation.

Des lacunes fréquentes à la Pharmacie Populaire du Mali (P.P.M)

Notre source est formelle, la gestion de la P.P.M ne s’est point améliorée avec l’arrivée de l’actuel directeur général. Au contraire, la situation se détériore lentement. Certaines difficultés recensées depuis des années persistent. Elles n’ont pas pu être solutionnées.

Selon le rapport d’Ă©valuation du secteur privĂ© de la santĂ© publiĂ© par la Banque mondiale en 2011, la PPM reprĂ©sentait moins de 50 % de la part du marchĂ© pharmaceutique public en 2008. En outre, les estimations de cette Ă©valuation du secteur privĂ© de la santĂ© publiĂ© au Mali par la Banque mondiale en 2011 montrent que le commerce illicite de mĂ©dicaments reprĂ©sentait environ 15 % du marchĂ© dans ce pays. Bien que ces donnĂ©es indiquent que la PPM n’a pas comblĂ© les attentes du système public d’approvisionnement en produits de santĂ©, elles indiquent Ă©galement que la PPM a le potentiel d’accroĂ®tre son chiffre d’affaires ainsi que son niveau de service – pouvant mĂŞme aller jusqu’au double de la situation actuelle en termes de taille et d’Ă©tendue.

Les dossiers d’inventaire de la P.P.M indiquent qu’il y a plus de 900 rĂ©fĂ©rences, bien que seulement 250 Ă 300 sont activement en circulation. Une analyse plus approfondie a montrĂ© ce qui suit : il n’existe actuellement aucun catalogue de produits pour indiquer aux clients quels sont les produits qui sont disponibles par le biais de la PPM ; aucune Ă©valuation n’a Ă©tĂ© faite des produits essentiels nĂ©cessaires dans le pays, et aucun forum n’existe pour permettre au dĂ©partement chargĂ© du dĂ©veloppement social et aux parties prenantes d’Ă©valuer les besoins globaux du pays en produits pharmaceutiques, Ă part la liste des mĂ©dicaments essentiels et les protocoles de traitements. Aussi, il n’y a pas de documentation indiquant si ou de quelle manière la liste des rĂ©fĂ©rences de la PPM est examinĂ©e et mise Ă jour, ou si des produits sont retirĂ©s de la liste de l’inventaire de la PPM.

Retard chronique dans l’exécution du plan stratégique

Le Plan stratĂ©gique de cinq ans (2015-2019) a pour objectif : amĂ©liorer la disponibilitĂ© des produits de santĂ© essentiels Ă la P.P.M d’ici Ă 2018 ; amĂ©liorer l’accès des centres de santĂ© aux produits pharmaceutiques d’ici Ă 2017 ; amĂ©liorer la capacitĂ© et les conditions de stockage d’ici Ă 2016 ; renforcer le système d’information de gestion logistique de la P.P.M d’ici Ă 2018 ; renforcer la capacitĂ© des ressources humaines de la P.P.M Ă mener Ă bien les tâches de la chaĂ®ne d’approvisionnement d’ici Ă 2017 ; amĂ©liorer la capacitĂ© de la P.P.M Ă fournir des produits de haute qualitĂ© d’ici Ă 2017 ; renforcer la performance financière et commerciale de la P.P.M d’ici Ă 2018. Face aux difficultĂ©s que connaĂ®t la P.P.M, un plan stratĂ©gique de cinq ans a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©. Il vise Ă rĂ©soudre les problèmes de la P.P.M, Ă amĂ©liorer ses opĂ©rations et Ă favoriser la croissance de l’organisation. Son exĂ©cution connaĂ®t de sĂ©rieuses difficultĂ©s Ă cause la mauvaise gestion, du manque de vision et d’initiatives du Dr Moussa Sanogo.

La Pharmacie Populaire du Mali (PPM), faut-il le rappeler, est un outil stratĂ©gique de la chaĂ®ne d’approvisionnement des produits de santĂ© essentiels, pour les autoritĂ©s. La P.P.M opère dans le cadre d’un Contrat plan signĂ© avec le gouvernement, lequel est renouvelable tous les trois ans. Le mandat de la P.P.M est d’offrir le meilleur niveau de service en termes de disponibilitĂ© des produits et de qualitĂ© des services aux Ă©tablissements sanitaires et aux programmes de santĂ© publique. Depuis sa crĂ©ation, la P.P.M s’Ă©vertue Ă fournir des services optimaux de chaĂ®ne d’approvisionnement, particulièrement concernant l’acquisition des produits de santĂ© essentiels et leur distribution Ă ses clients. Cependant, dans l’exĂ©cution de ces services, la P.P.M a fait face Ă un certain nombre de dĂ©fis, notamment un faible niveau de service pour les produits essentiels, un financement inadĂ©quat et une capacitĂ© insuffisante des ressources humaines (tant en termes de nombre que de compĂ©tences). La P.P.M dispose Ă©galement d’un système d’information peu performant, qui ne permet pas de capturer, de documenter ou de fournir des rapports en temps rĂ©el, sur le statut des produits clĂ©s. En outre, la P.P.M fait face Ă des dĂ©fis liĂ©s Ă la gestion et Ă la coordination des parties prenantes, ainsi que certains produits clĂ©s spĂ©cifiques aux programmes, les chaĂ®nes d’approvisionnement pour des pathologies comme le VIH et le SIDA, le paludisme, la tuberculose (TB), ainsi que la santĂ© maternelle, nĂ©onatale et infantile (SMNI). Le PDG de la P.P.M depuis sa nomination, a Ă©tĂ© incapable de dĂ©terminer les meilleures stratĂ©gies pour amĂ©liorer sa performance et renforcer ses procĂ©dures opĂ©rationnelles standard (POS) et sa chaĂ®ne d’approvisionnement.

Des problèmes clés de la performance de la P.P.M

Les problèmes de la performance de la P.P.M sont entre autres : le rĂ´le moins important du secteur public dans le commerce des produits pharmaceutiques du pays ; le niveau sub-optimal de service Ă tous les points de service ; la faible disponibilitĂ© des produits de santĂ© essentiels (caractĂ©risĂ©e par des ruptures de stock et des pĂ©nuries) ; le financement insuffisant pour maintenir les fonds de roulement de la P.P.M et les autres frais gĂ©nĂ©raux au jour le jour. A ces problèmes s’ajoute l’insuffisance des ressources humaines en termes de qualitĂ©. La P.P.M a un personnel Ă capacitĂ©s et connaissances insuffisantes pour assurer la quantification, l’acquisition, la distribution, le stockage, la gestion de l’inventaire, l’assurance qualitĂ© des produits pharmaceutiques, et les systèmes d’information de gestion.

Face à ces défis, le PDG, Dr Moussa Sanogo peine à relever le défi. Certains cadres au niveau du département de la santé de l’hygiène publique et ceux de celui de la Solidarité et de l’Action Humanitaire demandent un changement afin de donner un nouveau souffle à la P.P.M qui, si des mesures d’urgences ne seront pas prises, risque de ne plus assurer le minimum de ses missions.

Moussa Mamadou Bagayoko