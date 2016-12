Le vendredi 16 décembre 2016, le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Marie Madeleine Togo a posé la première pierre du siège de l’Agence nationale de télésanté et d’informatique médicale au Mali (ANTIM) à Hamdallaye près du centre des impôts de la Commune IV du district de Bamako. Ce joyau coûtera plus de 2 milliards de FCFA financé sur budget d’Etat. La cérémonie a enregistré la présence du directeur de l’ANTIM, Dr Ousmane Ly en présence des notabilités.

Après les mots de bienvenue du chef de quartier d’Hamdallaye et le maire de la commune IV du district de Bamako, le directeur de l’Agence nationale de télésanté et d’informatique médicale au Mali (ANTIM), Dr Ousmane Ly s’est réjoui de la réalisation de ce projet de siège qui permettra à la structure d’avoir un bâtiment adapté à son cadre organique. Selon lui, le système de santé regorge de jeunes talents dévoués au travail bien fait. Pour sa part, le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Marie Madeleine Togo a fait savoir que la construction de ce siège est d’une importance capitale pour son département car permettra d’améliorer l’accessibilité des populations aux soins de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en réduisant les contraintes géo spatiales et le déficit récurrent de ressources humaines et surtout de spécialistes. « Le rêve est en train de devenir une réalité.

Ce projet est en phase avec les Objectifs du Développement Durable et l’une des préoccupations du Président de la République qui est l’amélioration des conditions de travail et de vie des populations. Ce siège, véritable joyau architectural, va coûter plus de 2 milliards de FCFA, entièrement financé sur budget d’Etat. Il utilisera les solutions technologiques les plus efficientes en matière d’énergie nouvelles et renouvelables et adaptées au contexte local.

Il permettra d’améliorer les conditions de travail du personnel en vue de leur permettre de faire face aisément à leurs missions », a-t-elle dit. Enfin, elle a invité les responsables des entreprises au respect contrat, en termes de qualité ouvrages et de délai contractuel. Au cours de cette cérémonie de pose de la première pierre, il y a eu la présentation du projet architectural et la projection de la vidéo de visite virtuelle du bâtiment. La cérémonie a été sanctionnée par la pose de la première pierre du siège de l’ANTIM par Mme le ministre.

