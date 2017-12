L’éducation, la santé et l’accès aux soins des enfants et jeunes en situation de rue, voilà sur quoi portait un atelier-séminaire organisé par le Samu social Mali en partenariat avec le Samu social international et la Fondation Mérieux. La cérémonie d’ouverture de cette rencontre a enregistré la présence du directeur de Samu social Mali M. Alou Coulibaly qui avait, à ses côtés, la représentante de la Fondation Mérieux Odile Ovwe Missi Oukem, le chef de projet de la santé publique et plaidoyer de service social Tristiana Carrasco et le chef de la division de lutte contre la maladie représentant la Direction Nationale de la Santé, Abdoul Karim Sidibé. C’était le mardi matin à la Maison du Partenariat.

L’objectif de cet atelier-séminaire est de contribuer au renforcement des capacités d’adaptation des programmes et services de santé dans les domaines du VIH/Sida, de la tuberculose et du paludisme aux besoins et contraintes spécifiques des enfants et jeunes vivant dans la rue.

Depuis l’an 2000, le Samu social Mali collabore avec les structures associatives et les cabinets médicaux privés dans la prise en charge et l’accompagnement des enfants et jeunes en situation de rue pour leur réinsertion sociale. A cet effet, son directeur a rappelé que c’est en 2001, qu’un programme d’aide médicale et psychosociale aux enfants et jeunes de la rue au Mali a été mis en place dans le district de Bamako.

« Depuis cette époque et en lien avec l’opérationnalisation du régime d’assistance médicale, la collaboration entre le Samu social Mali et les structures médicales de droit commun ne cesse de se renforcer » a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter qu’en 2016, 55%des accompagnements des enfants et jeunes en situation de rue vers le soin ont été effectués au niveau des structures publiques, contre 18% en 2010.

Il affirmera que cette rencontre sera bénéfique d’un coté pour les professionnels de santé et les acteurs des programmes nationaux de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, et de l’autre côté les professionnels des structures de prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue.

A sa suite, M. Abdoul Karim Sidibé dira que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique se réjouit de l’initiative du Samu social Mali et de ses partenaires visant à renforcer la prévention et la prise en charge du VIH/Sida ,du paludisme et de la tuberculose chez les enfants et jeunes en situation de rue au Mali.

Selon lui, les adolescents et les jeunes filles en situation de rue, contraints de recourir à des stratégies de survie, dont la consommation de produits toxiques , la prostitution, entre autres, sont exposés à des risques de contamination à certaines maladies, dont la tuberculose et le VIH/Sida.

En outre, il a souligné qu’en 2016, 20 dépistages effectués dans le cadre de leur démarche clinique et des consultations prénatales de jeunes filles vivant en situation de rue a permis de détecter 5 tests positifs au VIH/Sida pour un taux de 23% de cas positifs.

Par Fatoumata COULIBALY

