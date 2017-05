Cela s’appelle un ouf de soulagement. En effet, les malades du service de néphrologie (dialyse) du Point G et ceux du centre privé Gavardo de Sébenicoro, viennent d’être dotés de générateurs de dernières générations. Le « bon samaritain» de cette œuvre se nomme la Pharmacie Populaire du Mali, fleuron du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Au total, la PPM a remis 15 appareils de dialyse à ces deux services sanitaires dont 10 destinés à l’unité de dialyse du CHU Point G et 5 à Gavardo, d’une valeur de 98 millions FCFA.

Depuis des mois, les hautes autorités du pays s’activent pour offrir aux malades sous dialyse (les insuffisants rénaux) une meilleure prise en charge. L’acquisition de ces appareils vient à moins nommé, car elle intervient dans un contexte marqué par une insuffisance notoire des générateurs. Le service de néphrologie de l’Hôpital du Point G a été crée en 1981 pour assurer la prise en charge des maladies rénales. C’est pourquoi, le gouvernement du Mali a décidé d’accorder une subvention pour permettre à un plus grand nombre de malades d’accéder au traitement. C’est ainsi que la subvention budgétaire de l’Etat a connu une augmentation considérable en passant de soixante millions (60.000.000 F CFA) en 1998 à six cent soixante-cinq millions (665.000.000 F CFA) en 2014 puis à plus d’un milliard (1.000.000.000 F CFA) depuis 2015.

Grace à cette subvention, un malade malien ne devrait payer qu’un forfait de deux mille cinq francs C FA (2.500 F CFA) par séance de dialyse. Ainsi, le nombre de malade est passé de 10 en 1998 à 285 malades en septembre 2014 puis à 310 en 2016. Ce nombre devrait atteindre 350 en 2017.

Rappelons que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a instruit à la Pharmacie Populaire du Mali, établissement public pharmaceutique commercial et industriel de s’organiser pour apporter un soutien total à l’hôpital du Point G en apportant tous les consommables et intrants d’hémodialyse y compris les générateurs de dialyse. Cette réception faisait suite à des missions officielles commanditées par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique en Algérie, le Sénégal et la Mauritanie pour s’enquérir de leurs expériences. Aujourd’hui, le département est décidé à aller à une gratuité totale en ce qui concerne la prise en charge des malades insuffisants rénaux au Mali. Avec la dotation de cinq générateurs, le centre privé Gavardo pourra accueillir davantage de patients. Pour désengorger le centre de traitement de l’Hôpital du Point G qui enregistre le plus grande nombre de malades insuffisants rénaux, le Ministère de la Santé a initié depuis deux (2) ans un contrat de prestation avec un centre privé Gavardo (centre de traitement confessionnel) sise à Sébenicoro pour prendre en charge une trentaine de malades moyennant un paiement direct, un projet de décentralisation de la dialyse est en cours vers les régions avec un centre en cours d’ouverture à Sikasso et un projet sur les régions du Nord du Mali. Certains générateurs de dialyse sont déjà disponibles, des locaux aménagés, et le personnel néphrologue nécessaire déployé. Voilà des actions entreprises par le gouvernement de la république du Mali et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique qu’il faut soutenir et à encourager.

Douglas Douyon