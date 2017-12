Le consortium la fondation Orange-Mali, World vision et l’Ong Suède, a offert à 250 élèves de Diago de lunettes médicales . La cérémonie de remise s’est déroulée le vendredi 1er décembre 2017 dans l’enceinte de l’école fondamentale de Diago en présence de l’ensemble des représentants des structures concernées.

250 élèves de Diago ont bénéficié des lunettes du projet New vision. Il s’agit d’un projet initié par Robert Sundqvist et réalisé grâce aux appuis de la fondation Orange Mali en partenariat avec World Vision et l’ Ong suédoise.

La cérémonie de remise de lunettes du projet New Vision est le couronnement de la campagne de dépistage visuel gratuit réalisée par le consortium au profit de 5 écoles de la commune de Diago. Une campagne qui a consisté à des consultations ophtalmologiques et de dons de lunettes gratuites aux jeunes élèves afin de leur permettre d’étudier dans les meilleures conditions.

Dans son intervention, l’administratrice générale de la fondation Orange Mali, Madame Hawa Diallo, a souligné la justesse de cette initiative en faveur de l’ apprentissage et la réussite scolaire des enfants. En effet, grâce au projet New vision qui a comme slogan « aider les enfants à réaliser leur plein potentiel », ceux sont plus de 2400 écoliers qui ont été dépistés pour des problèmes de vision à Diago.

Rappelons que depuis 2006, la fondation Orange Mali œuvre aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux pour promouvoir l’éducation, la culture et la santé dans notre pays.

« A la Fondation Orange Mali, la santé continuera d’occuper une place importante dans nos priorités. Dans notre axe santé, nous avons contribué de façon significative au renforcement du plateau technique médical malien, par la lutte contre le paludisme, la fistule obstétrique, le cancer du col de l’utérus , l’ assistance à l’enfance en situation de handicap et la prise en charge médicale gratuite des personnes âgées » a assuré l’administratrice de la fondation Orange.

Par ailleurs il faut noter que la Fondation Orange a initié une caravane ophtalmologique qui sillonne les villages de Djénné, Barouéli, Kéniéba jusqu’au 31 décembre prochain. En plus des consultations la caravane effectue également des interventions chirurgicales .

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

