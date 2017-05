La canicule est une situation difficile à vivre pour tous, mais elle est plus que dangereuse pour les sujets à la santé fragile, les personnes âgées et les jeunes enfants. En Afrique, où les conditions de vie sont toujours insupportables, le thermomètre grimpe souvent à des degrés vertigineux. On se souvient encore, l’année dernière au Mali, aura été marquée par une forte mortalité due à la Forte chaleur

Prenez régulièrement des douches ou des bains frais, sans vous sécher.

En journée, n’hésitez pas à placer des torchons ou des gants de toilette humides dans votre réfrigérateur. Sortez-les au fur et à mesure pour tamponner votre visage et votre nuque.

Ne pratiquez pas d’activité physique en période de canicule (évitez ainsi la marche, le jardinage etc.

Adaptez votre alimentation (repas froids, légers) et buvez beaucoup d’eau.

Canicule au travail

Si vous travaillez en extérieur en période de fortes chaleurs, votre société peut aménager le temps de travail : horaires décalés, limite de la cadence de travail…

N’oubliez pas non plus de vous munir d’un chapeau protecteur, de porter des vêtements en coton, larges et clairs, de faire vos poses dans un endroit ombragé et de boire beaucoup d’eau.

Si vous travaillez à l’intérieur, pensez à fermer les volets  et à utiliser un ventilateur.

Décalez vos horaires de conduite pour profiter des moments les plus frais de la fin de nuit, de la matinée ou de la soirée.

Comment protéger les personnes fragiles ?

En période de fortes chaleurs, n’oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches âgés, surtout s’ils vivent seuls. Le mieux est aussi de leur rendre visite régulièrement en leur apportant de l’eau, un ventilateur, et en vérifiant leur réfrigérateur (fort risque d’intoxication alimentaire).

Pour les jeunes enfants, ne les sortez pas aux heures les plus chaudes. Faites plutôt un tour au parc en tout début de matinée ou en fin de journée. La piscine et la baignade en général sont des activités à privilégier quand les journées sont chaudes.

Rassemblés par Moussa Wélé DIALLO