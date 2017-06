Nous avons interrogé Sunny Shaper, l’expert QNET en hygiène personnelle. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la beauté et de l’hygiène, Synny est l’un des meilleurs défenseurs d’un mode de vie sain, du fitness, et d’une approche globale de la beauté et du soin de la peau !

Y a t il beaucoup de gens qui souffrent de sécheresse et de déshydratation pendant le mois de Ramadan ? Que pouvons-nous faire pour éviter cela ?

Cela va sans dire que pendant le Ramadan, le corps doit s’adapter : au niveau du sommeil, des habitudes alimentaires et même du mental. C’est la raison pour laquelle il faut prêter une attention toute particulière à sa peau pendant cette période. L’alimentation est capitale : il faut augmenter l’apport de liquides, de fruits et d’aliments riches en fibres. Et se passer deux à trois fois par jour de l’eau sur le visage…ce qui aide à se sentir mieux !

Quels conseils donner aux gens pour paraître en forme même quand ils jeûnent et pour se sentir bien pendant ce mois ?

Malgré le jeûne, il faut prendre soin de son corps pour se sentir bien ! N’hésitez pas à faire de l’exercice quand vous le pouvez et à manger des aliments sains lors de la rupture du jeûne comme des fruits riches en vitamine C. Cela vous aidera à dynamiser votre peau et votre corps instantanément…le résultat est immédiat. N’oubliez pas non plus de vous détendre, et de prendre toujours le temps de rire et de penser positivement, même dans les situations difficiles ou négatives.

Quelques femmes aiment mieux les potions que les produits naturels qu’elles préparent à la maison. Est-ce que toutes les femmes peuvent utiliser les mêmes produits s’ils sont naturels ?

Tout d’abord, laissez moi dire que j’aime vraiment les produits naturels. Selon un vieux proverbe, tout ce dont on a besoin pour un bon corps et un bon mental se trouve dans la cuisine ! Je suis d’accord ! Si on a quelques remèdes maison incroyables comme le curcuma et le citron pour traiter l’acné et prévenir les cicatrices, le mélange de lait et de miel pour les peaux sèches, le concombre mélangé à l’eau naturelle de rose pour les peaux grasses, etc. je pense que tout ceci devrait s’utiliser surtout avec une bonne gamme de soins cutanés pour des résultats optimaux !

