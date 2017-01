La Rentrée solennelle universitaire 2016-2017 a été placée cette année sous le signe de la Recherche. Un secteur dont la seule évocation faisait penser automatiquement à certaines figures scientifiques du Mali, particulièrement au professeur Ogobara Doumbo, patron du Malaria Training Center à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie. C’est d’ailleurs le professeur Doumbo qui était à l’honneur le 27 décembre dernier. Pourquoi ce choix ? Serait-il encore la fine fleur de la Recherche au Mali ? Si c’était le cas, cela voudrait dire tout simplement que la recherche est à terre au Mali. Voici maintenant près de deux décennies que le professeur Ogobara est en train de promettre monts et merveilles aux Maliens et au monde entier dans la lutte contre le paludisme. Les Américains ont longtemps misé sur lui en finançant le Malaria Training Center. Mais au bout du compte, il n’y a eu aucun résultat probant dans la recherche d’un vaccin. Même les simples protocoles de traitement curatif de la maladie dans lesquels il est impliqué sont assez décriés dans les formations sanitaires. De nombreux autres pays africains, qui ont commencé la recherche sur le paludisme après le Mali, sont aujourd’hui en avance. Pour reprendre un détracteur, ” tout ce dont dispose le professeur, c’est sa capacité à berner, notamment quand il commence à exposer en anglais “. Mais ce n’est pas tout, le professeur Ogobara est loin d’être un Saint dans son milieu. Entre autres, on lui reproche d’avoir fait fuir plusieurs éminences grises, de n’avoir donné leur chance qu’aux seuls chercheurs de son ethnie à qui ils trouvent volontiers des bourses d’études et de spécialisation dans les meilleures écoles, de régner en véritable dictateur… Il est même arrivé un cas où un chercheur n’a pu disposer de ses fonds de recherche par la faute du professeur. Visiblement intouchable à l’époque, les autorités s’étaient tout simplement proposées de relancer ce chercheur, sans prendre le soin de demander des comptes au professeur. Mais tout cela serait passé inaperçu si le professeur avait obtenu des résultats intangibles de plus de 20 ans de recherche. Mais il n’en est absolument rien. Le mythe a cessé il y a longtemps, y compris chez ceux-là mêmes qui ont financé son centre.

I.Vitalki