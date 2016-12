Welcome! Log into your account

La région de Kayes est aussi un carrefour et partage la frontière avec le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée Conakry. Une région marquée par un important mouvement humain, des mines d’or et des sites d’orpaillages qui attirent la prostitution.

‘’La sensibilisation ne se fait pas en organisant des cérémonies à la tribune, d’ailleurs ils nous empêchent d’aller librement à nos occupations. On ne comprend rien, nous voyons seulement des gens avec des t-shirts et casquettes’’ lança un citadin à Kayes.

Certes la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la disponibilité de A.R.V. et les services conseils et dépistages continuent mais beaucoup de personnes indexent le Haut Conseil de Lutte contre le Sida à Kayes qui doit faire de sensibilisations auprès des populations kayesiennes afin de booster la politique nationale de lutte contre cette maladie. En un mot, le Haut Conseil de Lutte contre le Sida à Kayes doit redoubler d’efforts pour mener de véritables campagnes de sensibilisation.

You are going to send email to